    Monterrey

    Toluca derrota a domicilio a Rayados en la Jornada 1 del Clausura 2026

    Con un cuadro cargado de juveniles y suplentes, los Diablos Rojos se impusieron a domicilio ante unos Rayados que terminaron abucheados por su afición.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Estás loco Helinho! Este fue el golazo que clavó a Rayados

    En encuentro de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, Toluca, con un cuadro alterno, se metió al Gigante de Acero y derrotó 1-0 al Monterrey con gran gol anotado por Helinho y falla de penal incluida por parte de Sergio Canales.

    Luego de no hacerle pasillo al bicampeón del futbol mexicano, Rayados saltó a la cancha con sed de revancha tras la reciente eliminación ante los Diablos Rojos en las pasadas Semifinales, aunque la misión lucía un tanto complicada.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Nicolás Larcamón pide paciencia a los hinchas de Cruz Azul
    1 mins

    Nicolás Larcamón pide paciencia a los hinchas de Cruz Azul

    Liga MX
    Milito se sincera sobre el posible fichaje de 'Chucky' Lozano con Chivas
    1:23

    Milito se sincera sobre el posible fichaje de 'Chucky' Lozano con Chivas

    Liga MX
    ¡Milito sorprende y confirma salida de Pulido y Guti de Chivas!
    1:17

    ¡Milito sorprende y confirma salida de Pulido y Guti de Chivas!

    Liga MX
    ¿Chucky Lozano llegaría a este equipo de la Liga MX?
    1:54

    ¿Chucky Lozano llegaría a este equipo de la Liga MX?

    Liga MX
    Resumen | Chivas se impone en casa al Pachuca
    1:18

    Resumen | Chivas se impone en casa al Pachuca

    Liga MX
    Chivas derrota a Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX
    1 mins

    Chivas derrota a Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    Insólito: padre dirigirá a su hijo en la Liga MX
    1:27

    Insólito: padre dirigirá a su hijo en la Liga MX

    Liga MX
    Grande de la Liga MX deja con la boca abierta al abrirle las puertas a 'Chucky' Lozano
    1:28

    Grande de la Liga MX deja con la boca abierta al abrirle las puertas a 'Chucky' Lozano

    Liga MX
    León vs. Cruz Azul | Horario y dónde ver este encuentro de la Jornada 1 de la Liga MX
    1 mins

    León vs. Cruz Azul | Horario y dónde ver este encuentro de la Jornada 1 de la Liga MX

    Liga MX
    Tijuana y América dividen puntos en la Jornada 1 del Clausura 2026
    1 mins

    Tijuana y América dividen puntos en la Jornada 1 del Clausura 2026

    Liga MX

    A pesar de las múltiples bajas que el cuadro escarlata presentó para este partido, su parado defensivo se mostró sólido, sin permitir mucho a los ofensivos locales que buscaron por uno y otro lado sin obtener resultados.

    Sería hasta la segunda parte, en una jugada que inició desde atrás, que Helinho recibiría un trazo perfecto al entrar al área y la levantó para superar al portero y hacer un golazo para el 1-0 del Toluca.

    Ya en tiempo de compensación, tras una falta entrando al área por parte de Diego Barbosa sobre Iker Fimbres, Rayados tuvo la oportunidad de emparejar los cartones desde los 11 pasos, sin embargo, Hugo González se encargó de apagar a la tribuna cuando le detuvo el penal a Sergio Canales.

    El marcador no se movió más, gran victoria de Toluca 1-0 sobre los Rayados, que terminaron abucheados, con un cuadro plagado de juveniles y suplentes en un partido que Antonio Mohamed había dado por regalado desde un inicio.

    Relacionados:
    MonterreyToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX