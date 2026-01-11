Monterrey Toluca derrota a domicilio a Rayados en la Jornada 1 del Clausura 2026 Con un cuadro cargado de juveniles y suplentes, los Diablos Rojos se impusieron a domicilio ante unos Rayados que terminaron abucheados por su afición.

Video ¡Estás loco Helinho! Este fue el golazo que clavó a Rayados

Luego de no hacerle pasillo al bicampeón del futbol mexicano, Rayados saltó a la cancha con sed de revancha tras la reciente eliminación ante los Diablos Rojos en las pasadas Semifinales, aunque la misión lucía un tanto complicada.

PUBLICIDAD

A pesar de las múltiples bajas que el cuadro escarlata presentó para este partido, su parado defensivo se mostró sólido, sin permitir mucho a los ofensivos locales que buscaron por uno y otro lado sin obtener resultados.

Sería hasta la segunda parte, en una jugada que inició desde atrás, que Helinho recibiría un trazo perfecto al entrar al área y la levantó para superar al portero y hacer un golazo para el 1-0 del Toluca.

Ya en tiempo de compensación, tras una falta entrando al área por parte de Diego Barbosa sobre Iker Fimbres, Rayados tuvo la oportunidad de emparejar los cartones desde los 11 pasos, sin embargo, Hugo González se encargó de apagar a la tribuna cuando le detuvo el penal a Sergio Canales.