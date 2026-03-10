Liga MX El extraño 'homenaje' a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Chivas 'Piojo' Alvarado y Hugo Camberos se disfrazaron de Messi y CR7 de cara al Chivas vs. Santos de la Jornada 11.

Video 'Piojo' Alvarado y Camberos se disfrazan de Messi y Cristiano en Chivas

Tras ganar el Clásico Tapatío sobre el Atlas, Chivas comienza su preparación para recibir a Santos Laguna en el Estadio Akron en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026.

El Rebaño, en un momento de relajación en Verde Valle, realizó una dinámica con sus futbolistas que consistía en contar chistes.

El video fue compartido en redes sociales y lo que más llamó la atención fue el extraño ‘homenaje’ que Chivas le hizo al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo.

Y es que Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Hugo Camberos contaron su chiste con máscaras de los históricos futbolistas causando miles de interacciones de los fans rojiblancos.

“Si el tiempo corre… ¿por qué el reloj solo camina? ¿Qué mirá, bobo?”, fue el chiste que contó Alvarado y al final hizo referencia a la icónica frase de Messi que declaró en el Mundial Qatar 2022.

Mientras que Hugo Camberos se disfrazó de CR7 para hacer el mítico festejo de “Siiiuuu” después de contar su chiste: “Si en el Vaticano llueve… ¿se empapan?”.

La dinámica generó risa entre los futbolistas de Chivas de cara a la Jornada 11 donde buscarán una nueva victoria para mantenerse en la parte alta de la tabla.

El Rebaño de Gabriel Milito marcha en la tercera posición con 21 puntos, con un partido pendiente, y a tres puntos de Toluca y a cuatro del líder Cruz Azul.