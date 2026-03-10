    Liga MX

    El extraño 'homenaje' a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Chivas

    'Piojo' Alvarado y Hugo Camberos se disfrazaron de Messi y CR7 de cara al Chivas vs. Santos de la Jornada 11.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video 'Piojo' Alvarado y Camberos se disfrazan de Messi y Cristiano en Chivas

    Tras ganar el Clásico Tapatío sobre el Atlas, Chivas comienza su preparación para recibir a Santos Laguna en el Estadio Akron en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026.

    El Rebaño, en un momento de relajación en Verde Valle, realizó una dinámica con sus futbolistas que consistía en contar chistes.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    'Pollo' Briseño confiesa para quién fue el festejo de su gol en el Toluca vs. Juárez
    1 mins

    'Pollo' Briseño confiesa para quién fue el festejo de su gol en el Toluca vs. Juárez

    Liga MX
    ¿Gignac tiene un lugar entre los mejores jugadores extranjeros de la Liga MX?
    2 mins

    ¿Gignac tiene un lugar entre los mejores jugadores extranjeros de la Liga MX?

    Liga MX
    Gignac, entre los mejores extranjeros que han llegado a la Liga MX
    2:14

    Gignac, entre los mejores extranjeros que han llegado a la Liga MX

    Liga MX
    Gabriel Milito | El señor de los Clásicos en Chivas
    2:02

    Gabriel Milito | El señor de los Clásicos en Chivas

    Liga MX
    Gato Ortiz recibe amenazas de muertes tras el Clásico Tapatío
    1 mins

    Gato Ortiz recibe amenazas de muertes tras el Clásico Tapatío

    Liga MX
    Emotivo momento; fan pasa de la tristeza a la alegría tras triunfo de Santos Laguna
    1 mins

    Emotivo momento; fan pasa de la tristeza a la alegría tras triunfo de Santos Laguna

    Liga MX
    Liga MX oficializa cesión de Emiliano Muñoz del Atlético de San Luis al Atlético de Madrid
    1 mins

    Liga MX oficializa cesión de Emiliano Muñoz del Atlético de San Luis al Atlético de Madrid

    Liga MX
    Así se juega y puedes ver la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX
    3 mins

    Así se juega y puedes ver la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    Igor Lichnovsky se despide del América, pero no descarta regreso en el futuro
    2 mins

    Igor Lichnovsky se despide del América, pero no descarta regreso en el futuro

    Liga MX
    Keylor Navas rompe el silencio acerca de su renovación con Pumas
    1 mins

    Keylor Navas rompe el silencio acerca de su renovación con Pumas

    Liga MX

    El video fue compartido en redes sociales y lo que más llamó la atención fue el extraño ‘homenaje’ que Chivas le hizo al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo.

    Y es que Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Hugo Camberos contaron su chiste con máscaras de los históricos futbolistas causando miles de interacciones de los fans rojiblancos.

    “Si el tiempo corre… ¿por qué el reloj solo camina? ¿Qué mirá, bobo?”, fue el chiste que contó Alvarado y al final hizo referencia a la icónica frase de Messi que declaró en el Mundial Qatar 2022.

    Mientras que Hugo Camberos se disfrazó de CR7 para hacer el mítico festejo de “Siiiuuu” después de contar su chiste: “Si en el Vaticano llueve… ¿se empapan?”.

    La dinámica generó risa entre los futbolistas de Chivas de cara a la Jornada 11 donde buscarán una nueva victoria para mantenerse en la parte alta de la tabla.

    El Rebaño de Gabriel Milito marcha en la tercera posición con 21 puntos, con un partido pendiente, y a tres puntos de Toluca y a cuatro del líder Cruz Azul.

    Video Gabriel Milito | El señor de los Clásicos en Chivas
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX