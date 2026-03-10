    Liga MX

    'Pollo' Briseño confiesa para quién fue el festejo de su gol en el Toluca vs. Juárez

    El defensa del Toluca explicó la celebración que hizo en el partido de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    Imagen MEXSPORT

    Antonio ‘Pollo’ Briseño fue uno de los goleadores del Toluca en la victoria de 3-1 sobre FC Juárez del pasado domingo en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

    El defensa festejó haciendo una “A” con sus manos y abrió el tema de conversación sobre para quién iba dirigido esa celebración.

    Fue el propio ‘Pollo’ Briseño quien, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, confesó que su festejo sí tuvo dedicatoria y fue para sus hijas.

    “Semanas atrás mis princesas me decían que querían verme jugar. Les prometí que cuando me tocara iba a intentar dedicarles un gol y celebrarlo con la “A”. Ayer, gracias a Dios, se dio la oportunidad y no quise dejarla pasar”, escribió el defensa de 32 años.

    Con la aclaración, el ‘Pollo’ Briseño puso fin a las teorías de algunos aficionados que señalaban que su festejo se trataba de una “M” dedicada a la periodista mexicana Miroslava Montemayor, con quien el futbolista ha intercambiado un par de mensajes en redes sociales.

    Cabe recordar que, Briseño se separó de su esposa Alethia Sada desde finales del año pasado.

    Fue el tercer gol de Antonio Briseño con la playera del Toluca, club al que llegó hace un año y ha disputado 21 partidos y logrado un bicampeonato de Liga MX.

