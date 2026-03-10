Liga MX Luis Ángel Malagón y otros jugadores que han sufrido la lesión en el tendón de Aquiles El portero del América salió del partido entre América y Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Jugadores de Liga MX que se han roto el tendón de Aquiles

Luis Ángel Malagón, portero del América tuvo que salir del partido ante el Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup por una lesión aparentemente en el tendón de Aquiles.

De confirmarse la información por parte del Club, el arquero estaría fuera de las canchas por seis meses, lo que lo dejaría fuera del Mundial 2026, una dura baja para la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre.

PUBLICIDAD

En el futbol se han dado este tipo de lesiones y hay varios jugadores que la han padecido, entre ellos están Miguel Tapias, Javier Salas, Avilés Hurtado, Lorenzo Reyes, Darío Lezcano y Jonathan González.

Jugadores de la Liga MX que se han roto el tendón de Aquiles

Lorenzo Reyes: Jugador chileno, mediocampista del Atlas, enero 2019 en un partido de Copa MX ante Pumas. Tiempo de recuperación entre cinco y siete meses.

Javier Salas: mediocampista mexicano del Cruz Azul, marzo de 2019 en partido de Liga MX ante Monterrey. Tiempo de recuperación, más de cuatro meses.

Avilés Hurtado: delantero colombiano del Monterrey, en septiembre de 2019 en una Clásico Regio ante Tigres. Tiempo de recuperación entre seis y ocho meses.

Darío Lezcano: delantero paraguayo del FC Juárez, agosto de 2021 durante un entrenamiento. Tiempo de recuperación entre seis y ocho meses.

Miguel Tapias: defensor de Chivas, marzo de 2025, en un partido de Liga MX. Tiempo de recuperación, más de seis meses.

Jonathan González: mediocampista del FC Juárez, marzo del 2025, durante un juego ante Chivas. Tiempo de recuperación, más de seis meses.