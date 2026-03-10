    Liga MX

    Malagón se suma a la lista de lesionados de gravedad del América

    Desde hace tres años las Águilas han perdido jugadores claves

    Por:
    Raúl Martínez / Juan Regis
    En el América no hay buenas noticias luego de la grave lesión que sufrió Luis Ángel Malagón en el juego ante Philadelphia Union, que se suma a la reciente baja de Víctor Dávila para alargar el calvario de las Águilas con las lesiones.

    Y es que en los últimos tres años el conjunto Azulcrema a tenido por lo menos un jugador con una lesión grave que lo ha alejado de las canchas por varios meses, pero ahora en este 2026 ya suma dos.

    Todo comenzó en septiembre 2023 con la baja de Néstor Araujo. El defensa mexicano sufrió una rotura de ligamento colateral lateral de su rodilla derecha que lo dejó fuera por el resto del Torneo Apertura de dicho año.

    Un año después la mala suerte le tocó a Igor Lichnovsky. En agosto de 2024, se confirmó que el chileno sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un compromiso de las Águilas en Leagues Cup.

    En el Apertura 2025 fue Dagoberto Espinoza quien tuvo la mala suerte luego de sufrir una lesión de ligamento cruzado durante el partido frente a Monterrey de la jornada 9, justo cuando se había afianzado como titular del equipo de André Jardine.

    Víctor Dávila había sido el caso más reciente al sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha en el partido de frente a Bravos de la jornada 9 del Clausura 2026.

    Dicha lesión lo dejará fuera de las canchas por lo menos por ocho meses.

    Y ahora se suma la lesión de Luis Ángel Malagón, quien habría sufrido una rotura del tendón de Aquiles por lo que se perderá el resto del Clausura 2025, de Concacaf y prácticamente le dice adiós al Mundial del 2026.

