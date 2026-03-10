    Liga MX

    Hormiga González figura en opciones del Borussia Dortmund de Bundesliga de Alemania

    El delantero mexicano sigue anotando en México y busca un lugar en el Mundial 2026.

    Por:Juan Regis
    add
    Video Armando Hormiga González provoca interés del Borussia Dortmund de Alemania

    El nivel de Armando 'Hormiga' González mostrado en la Liga MX y en sus convocatoria con la Selección Mexicana han despertado el interés de unos de los clubes más importantes en Europa y Alemania.

    De acuerdo con el medio alemán Bild, el Borussia Dortmund de la Bundesliga sigue de cerca al goleador de las Chivas del Guadalajara.

    Armando González se ha convertido en ídolo de Chivas a sus 22 años así como en una de las promesas de la Selección Mexicana en los próximos años y de cara al Mundial de 2026.

    La fuente señala que el Borussia buscaría fichar a la Hormiga para después del verano una vez que haya concluido la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

    Sin embargo, es poco probable que el goleador mexicano deje la Liga MX por el momento, ya que el delantero extendió recientemente su contrato con Chivas hasta 2029 meses antes de que este caducara en junio del presente año.

    Armando González sigue sumando anotaciones y cada vez son más los clubes europeos interesados en él.

    Algunos interesados son el West Ham de la Premier league, Celtic de la Liga de Escocia y el Feyenoord de Países Bajos, equipo que tiene experiencia fichando a mexicanos.

