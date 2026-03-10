Liga MX Árbitros mexicanos recibieron su gafete FIFA en evento de la Federación Mexicana de Futbol La FMF reconoció el compromiso y el trabajo de cada uno de ellos para mantener las reglas del juego en cada momento.

La Federación Mexicana de Futbol realizó la entrega oficial de 54 gafetes FIFA a los silbantes del futbol mexicano.

Dicho acto estuvo presidido por Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la FMF, Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF, Juan Manuel Herrero, Director General de la Comisión de Árbitros y Horacio Elizondo, Director Técnico de Árbitros.

Mikel Arriola destacó el compromiso de los silbantes en la actualidad para convertirse en una parte importante del futbol en México.

“Desde la creación de la FMF, se instauró la Comisión de Árbitros, por lo que no se puede

entender el futbol sin su importante presencia, siendo un pilar fundamental de nuestro deporte. Hoy celebramos su trabajo, esfuerzo y compromiso”.