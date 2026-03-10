    Liga MX

    Jaiber Jiménez, campeón con Cruz Azul, se gradúa como preparador físico

    El quien fuera defensa de La Máquina se convirtió en egresado del Sistema Nacional de Formación.

    Por:Antonio Quiroga
    Jaiber Jiménez, campeón con Cruz Azul en el Guardianes 2021 de la Liga MX, se graduó en días pasados en el Sistema Nacional de Formación de la Federación Mexicana de Futbol.

    Con un campus en Veracruz, el exdefensa de La Máquina que se retiró a los 28 años de edad, emprende un nueva faceta en su vida tras conseguir este logro.

    JAIBER JIMÉNEZ, ¿SE CONVERTIRÁ EN ÁRBITRO DE LA FMF?


    El Sistema Nacional de Formación de la Federación Mexicana de Futbol permite estudiar cuatro carreras distintas: Dirección Técnica, Arbitraje, Preparación Física y Entrenamiento de Porteros.

    Jaiber Jiménez no será un posible nuevo árbitro de la Liga MX, ya que su graduación el pasado viernes fue como preparador físico y el posteó a través de redes sociales imágenes de la misma.

    "De la mano de Dios y la de mi familia pudimos lograr una meta más. El milagro es demasiado grande para vivirlo solo", fue lo que subió en su cuenta oficial de Instagram.

    Algunos excompañeros de Jaiber Jiménez en el Cruz Azul reaccionaron como Guillermo Allison y Sebastián Jurado con algunos mensajes, mientras que Santiago Gimenez y Rodrigo Huescas le dieron like a la publicación.

    "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora", le escribió Jurado; Allison, por su parte, le puso lo siguiente: "Grande hermano".

