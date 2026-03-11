Liga MX Andrés Gudiño le manda mensaje a Malagón tras la lesión del americanista El arquero de Cruz Azul comenzó a sonar para ser llamado a la Selección Mexicana.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Andrés Gudiño le manda mensaje a Luis Ángel Malagón

Andrés Gudiño, quien sonó para ser convocado a la Selección Mexicana tras la lesión de Luis Ángel Malagón, se olvidó de la rivalidad y le mando un mensaje de apoyo para el portero del América.

Después del triunfo de Cruz Azul sobre Monterrey el arquero de la Máquina también habló sobre si se visualiza vestir la playera del Tri en el futuro.

PUBLICIDAD

“ Espero que nadie sea una lesión grave para Luis Ángel y bueno, y si lo fue, le deseo una pronta recuperación y una buena recuperación para que pueda estar lo antes posible en el campo”, declaró el portero de Cruz Azul.

“Yo trabajo todos los días para ser mi mejor versión para siempre superarme para siempre estar listo cuando se requiera… trato de hacerlo lo mejor posible para cuando se me requiera vivir mi mejor momento de mi carrera y hoy afortunadamente se han dado los resultados, pero bueno, no es no es cuestión de una persona en el equipo, sino esto es algo grupal”, indicó Gudiño.

¿GUDIÑO CON PRESIÓN POR EL REGRESO DE MIER?

Andrés Gudiño aseguró estar contento con el regreso de Kevin Mier y señaló que la competencia que habrá por el puesto será benéfica para ambos.

“Es una gran noticia que Kevin esté recuperado, que ya esté al 100 entrenando con nosotros es un excelente portero y una excelente persona y me da me da mucho gusto que esté entrenando con nosotros”