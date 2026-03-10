Liga MX ¿Gignac tiene un lugar entre los mejores jugadores extranjeros de la Liga MX? La mesa de Tercer Grado Deportivo destacó la actuación del delantero francés en el Clásico Regio.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Gignac, entre los mejores extranjeros que han llegado a la Liga MX

André-Pierre Gignac marcó el gol del triunfo para Tigres en el Clásico Regio frente a Monterrey en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Ante esto, la mesa de Tercer Grado Deportivo retomó el tema sobre si ya se ganó un lugar entre los mejores extranjeros que han llegado al Futbol Mexicano, y coincidieron en que sí, está a la altura.

PUBLICIDAD

Roberto Gómez Junco resaltó al ídolo en el que se convirtió el francés desde su llegada a los Tigres y que se convirtió en el mejor anotador frente al acérrimo rival, Monterrey.

“ Es el máximo goleador en la historia de los Tigres, hace dos o tres años o cuatro o cinco se hablaba de va a rebasar o no a Tomás Boy, legendario y duplicó la cantidad de goles que metió Tomás, claro Gignac como centrodelantero”.

“Llegó al clásico con 14 goles, el que le sigue es Bahía, que ya se retiró hace mucho con 11, en activo no hay nadie que tenga cinco o seis goles por ahí, máximo, este fue el gol 15 de Gignac. Está por cumplir eso sí, 11 años de que llegó a los Tigres, el máximo triunfador por todos lados, el máximo ídolo”.

Por su parte, David Faitelson reconoció la importancia de Gignac en la Liga MX, pero hizo una comparación que levantó la polémica, porque lo hizo con los franceses campeones del mundo.

“Ahora uno se pregunta realmente cuál es el nivel del futbol mexicano, en este caso, un jugador como Gignac que ha marcado diferencia se ha puesto rápidamente como el mejor jugador en la historia de Tigres. Pero en Gignac, si tú tratas de comparar con Kylian Mbappé, con Dembélé, con Olivier Giroud, no llega a esos niveles, eso está claro, en México a él alcanzó para dominar la Liga en México”.