Berterame no fue la primera opción del Inter Miami Un jugador de la MLS, que se enojó por no ir al club de Messi, era el Plan A.

Germán Berterame no era la primera opción para reforzar al Inter Miami. Según publicó The Athletic, LAFC recibió antes una oferta por Denis Bouanga.

El conjunto de la Florida, ofreció 13 millones de dólares por el atacante gabonés, pero el club de angelino decidió no aceptar dicha oferta.

Luego de eso, optaron por lanzarse por Berterame, seleccionado mexicano de Rayados, por 15 millones de dólares. Trasacción qe está a punto de cerrarse.

Todo indicaba que lo de Bouanga había sido, practicamente de acuerdo con el jugador, ya que se esperaba que se e xtendiera su contrato con su actual equipo hasta el 2028, vence en el 2027, pero todo indica que no fue así.

Esto porque Bouanga, reposteó en su cuenta de X un mensaje de un aficionado que a la letra dice: " Está a centímetro de cumplir tu sueño y el club lo cancela".

Así que Denis parece que no tomó de buena manera que le cerrarán la oportunidad de jugar con el capitán de la selección Argentina, actual campeona del mundo.

Bouanga, de 31 años, juega en la MLS desde el 2022 y ha mantenido un alto promedio de goles en las últimas tres campañas en las que ha marcado 20 goles o más.

Es más, en la 2025 hizo 24 y solo quedó debajo de ese departamento de Lionel Messi que hizo 29.