Liga MX Luis Olivas es baja de Chivas para ser nuevo refuerzo del Atlante El Rebaño de Gabriel Milito sufre su séptima baja oficial del Torneo Clausura 2026.

Video Chivas tiene otra baja y ya fue presentado con su nuevo equipo

Chivas consumó su séptima baja oficial luego de que el Atlante anunciara el fichaje del defensa Luis Olivas para jugar el resto del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Los Potros de Hierro le dieron la bienvenida al defensa mexicano de 25 años que era uno de los jugadores del Rebaño que no entraban en los planes de Gabriel Milito.

PUBLICIDAD

Luis Olivas, oriundo de Tepic, Nayarit, llega al equipo de la Liga de Expansión MX tras no tener participación con Chivas en el Torneo Apertura 2025, solo disputó ocho partidos con el conjunto Sub-21.

En el primer equipo del Guadalajara disputó un total de 46 partidos, mientras que en el Tapatío vio actividad en 27 encuentros.

Olivas también tiene experiencia en la Liga MX con Mazatlán FC, club al que estuvo cedido entre en el Apertura 2023 y Clausura 2024, y tuvo 21 apariciones.

Atlante será una gran oportunidad para que Luis Olivas demuestre su futbol y se gane un lugar en el equipo, tomando en cuenta que, a partir del Apertura 2026, los Potros de Hierro regresarán a Primera División tras comprar la franquicia de Mazatlán.

Es la séptima salida de Chivas en este mercado invernal tras Chicharito, ‘Cone’ Brizuela, Alan Mozo (Pachuca), Cade Cowell (New York Red Bulls, MLS), Teun Wilke (Fortaleza, Colombia) y Raúl Martínez (Necaxa).

El Rebaño tendrá dos bajas más en pleno torneo, pues Gabriel Milito no cuenta con Alan Pulido y Erick Gutiérrez, quienes ya están en la búsqueda de un nuevo equipo.