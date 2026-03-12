Toluca Toluca espera que la lesión de Marcel Ruiz no sea de gravedad El jugador será sometido a estudios médicos hasta este viernes para descartar alguna molestia mayor.

La lesión de Marcel Ruiz en el San Diego vs. Toluca de la Concacaf preocupa al futbol mexicano de cara al Mundial 2026 con la Selección Mexicana, pero este día se supo cuando se le realizarán estudios para conocer la gravedad.

"El último reporte sobre Marcel Ruiz es que le harán una resonancia hasta mañana y entonces se sabrá realmente la magnitud de la lesión en la rodilla", reportó Javier Rojas de TUDN.

De acuerdo a información de Javier Rojas y Francisco Arredondo, reporteros de TUDN, será este viernes hasta que el mediocampista de los Diablos Rojos sea evaluado.

"En espera de realizar estudios más profundos este viernes 13 de marzo, en el Toluca creen que la lesión que sufrió el mediocampista Marcel Ruiz en la rodilla derecha, sólo sea un golpe que le generó dolor en el juego de Concachampions ante San Diego", informó Francisco Arredondo.

En el mismo tenor de Antonio Mohamed hace unas horas, TUDN confirma que "la rodilla afectada no se inflamó, pero para descartar algo de mayor gravedad, le efectuarán los exámenes médicos pertinentes".

LAS PALABRAS DE MOHAMED QUE METEN CALMA



El técnico del Toluca, Antonio Mohamed, pidió calma sobre Marcel Ruiz, al pedir que no se adelante nada con respecto al estado de la rodilla de su futbolista, quien abandonó el terreno de juego, tras fuerte entrada en su articulación.

“No podemos hacer una evaluación todavía. El equipo salió golpeado. Vamos a esperar. Creemos siempre en positivo que solo haya sido un susto. Tiene la rodilla estable, no se ve inflamada. Esperemos que solo sea un susto”, comentó el entrenador.

Los Diablos Rojos trabajarán este jueves en San Diego, y estarán arribando al aeropuerto de Toluca cerca de la medianoche, esto previo al partido ante Atlas de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.