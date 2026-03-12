Liga MX Luis Ángel Malagón es operado con éxito y revelan tiempo de recuperación tras perderse al Mundial 2026 América anunció que su portero ya fue intervenido quirúrgicamente y dio el tiempo estimado de recuperación.

Club América anunció este jueves a través de un comunicado el tiempo de recuperación que deberá cumplir su portero Luis Ángel Malagón luego de ser operado de manera exitosa por el Doctor Rafael Ortega en la ciudad de Guadalajara.

Malagón llegó la mañana de este jueves a la Perla Tapatía, donde lució de buen humor y con la pierna izquierda inmovilizada; pocas horas después fue intervenido quirúrgicamente y con respuesta efectiva a la intervención.

“El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón, fue un éxito. El tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre 6 y 8 meses”, indicaron las Águilas en un comunicado emitido en redes sociales.

Luis Ángel Malagón, cabe recordar, se lesionó el martes pasado en partido de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup cuando intentó dar un despeje frente a Philadelphia Union en territorio estadounidense.

El guardameta mexicano de 29 años de edad se perfilaba para ser el titular en la portería de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 por delante incluso del experimentado Guillermo Ochoa; sin embargo, las opciones pueden cambiar tras su lesión.