Liga MX Chivas descarta a siete jugadores del primer plantel para el Clausura 2026 Alan Pulido encabeza la lista que Gabriel Milito delineó y descartó para hacer la pretemporada.

Video Los siete jugadores que Chivas no contempla para 2026

El próximo torneo comienza a delinearse poco a poco ya con el Apertura 2025 concluido con Toluca como bicampeón y luego de que se diera a conocer el calendario completo de la Liga MX Clausura 2026 en el año del Mundial.

Varios equipos comienzan con el armado de sus equipos y el futbol de estufa comienza a acentuarse con el paso de los días en el futbol mexicano, tal es el caso de Chivas, que recuperó a Ricardo Marín para sumarlo como ‘refuerzo’ y renovó tanto a Armando ‘Hormiga’ González como a Rubén ‘Oso’ González.

Sin embargo, también hay otros elementos que no entran en los planes del director técnico argentino Gabriel Milito quien a decir por Erick López para TUDN, delineó una lista de siete jugadores del primer equipo con los que no cuenta para el siguiente semestre.

LAS BAJAS DE CHIVAS PARA LA LIGA MX CLAUSURA 2026

Estos jugadores que no entran en los planes de Chivas para la Liga MX Clausura 2026 no realizarán el viaje a la pretemporada, donde viajarán a Barra de Navidad para hacer trabajo de playa.

Erick Gutiérrez, Alan Pulido y Alan Mozo son los tres que encabezan esta lista, los hombres importantes de trayectoria y quienes ya buscan equipo tras no entrar en los planes del estratega argentino Gabriel Milito.

Los siete futbolistas que no van a viajar tienen contrato pero no entran en los planes de Chivas por lo cual es importante que dejen ese espacio en la plantilla para elementos que contemplan en el nuevo proyecto del conjunto tapatío.

Leo Sepúlveda y Luis Olivas, quienes prácticamente no han sido utilizados en el último semestre, tienen también la posibilidad de salir.

Hay dos elementos que Chivas los contempla pero para el futuro; Teun Wilke que tiene mucha competencia con la ‘Hormiga’ González, con la llegada de Ángel Sepúlveda y con el regreso de Ricardo Marín.