    Liga MX

    Chivas descarta a siete jugadores del primer plantel para el Clausura 2026

    Alan Pulido encabeza la lista que Gabriel Milito delineó y descartó para hacer la pretemporada.

    Video Los siete jugadores que Chivas no contempla para 2026

    El próximo torneo comienza a delinearse poco a poco ya con el Apertura 2025 concluido con Toluca como bicampeón y luego de que se diera a conocer el calendario completo de la Liga MX Clausura 2026 en el año del Mundial.

    Varios equipos comienzan con el armado de sus equipos y el futbol de estufa comienza a acentuarse con el paso de los días en el futbol mexicano, tal es el caso de Chivas, que recuperó a Ricardo Marín para sumarlo como ‘refuerzo’ y renovó tanto a Armando ‘Hormiga’ González como a Rubén ‘Oso’ González.

    Sin embargo, también hay otros elementos que no entran en los planes del director técnico argentino Gabriel Milito quien a decir por Erick López para TUDN, delineó una lista de siete jugadores del primer equipo con los que no cuenta para el siguiente semestre.

    Liga MX

    LAS BAJAS DE CHIVAS PARA LA LIGA MX CLAUSURA 2026

    Además de las bajas de Cade Cowell, quien regresará a la MLS para el siguiente torneo, así como la de Isaac Brizuela y de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien se despidió con un emotivo mensaje, hay siete jugadores descartados por Gabriel Milito, decisión tomada junto con la directiva rojiblanca.

    Estos jugadores que no entran en los planes de Chivas para la Liga MX Clausura 2026 no realizarán el viaje a la pretemporada, donde viajarán a Barra de Navidad para hacer trabajo de playa.

    Erick Gutiérrez, Alan Pulido y Alan Mozo son los tres que encabezan esta lista, los hombres importantes de trayectoria y quienes ya buscan equipo tras no entrar en los planes del estratega argentino Gabriel Milito.

    Los siete futbolistas que no van a viajar tienen contrato pero no entran en los planes de Chivas por lo cual es importante que dejen ese espacio en la plantilla para elementos que contemplan en el nuevo proyecto del conjunto tapatío.

    Leo Sepúlveda y Luis Olivas, quienes prácticamente no han sido utilizados en el último semestre, tienen también la posibilidad de salir.

    Hay dos elementos que Chivas los contempla pero para el futuro; Teun Wilke que tiene mucha competencia con la ‘Hormiga’ González, con la llegada de Ángel Sepúlveda y con el regreso de Ricardo Marín.

    El otro es Eduardo ‘Dragón’ García, arquero que no ha tenido posibilidades ante el buen momento del Tala Rangel, Oscar Whalley que ni siquiera a debutado en Liga MX y hay pocas opciones para ellos.

