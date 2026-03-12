Liga MX Toluca vs. Atlas: Canales y dónde ver el partido en México Estados Unidos La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX comienza el camino a definir clasificados a Liguilla.

Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

El partido de Toluca vs. Atlas por la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este sábado 14 de marzo en el Estadio Nemesio Diez.

Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

PUBLICIDAD

TOLUCA VS. ATLAS: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER



Este compromiso de Toluca vs. Atlas llega después de la activdad de los Diablos Rojos a media semana en la Concacaf Champions Cup 2026 ante San Diego, con derrota de 3-2.