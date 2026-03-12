Liga MX Álvaro Angulo calienta el Pumas vs. Cruz Azul: "C.U. nunca ha sido su casa" El colombiano de Pumas quiere acabar con la racha de La Máquina en el Estadio Olímpico Universitario.

Video Angulo lanza dardo a Cruz Azul: "C.U. es casa de Pumas, nunca ha sido su casa"

Álvaro Angulo calentó el partido Pumas vs. Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026 al asegurar que el Estadio Olímpico Universitario “siempre” ha sido casa de los universitarios, “nunca” de La Máquina.

“Eso es lo más lindo del futbol, ese picantico. C.U. es casa de Pumas, nunca ha sido casa de Cruz Azul, estuvieron ahí un tiempo, pero siempre va a ser la casa de Pumas”, sentenció el futbolista colombiano en rueda de prensa.

Angulo prometió dejar todo en la cancha este sábado 14 de marzo para que Pumas gane y acabar con el buen paso de Cruz Azul en C.U. Cabe recordar que, La Máquina impuso un récord de 26 partidos invicto como local en el Estadio Olímpico Universitario.

“Espero que el sábado sea la victoria para Pumas para quitarle también esa racha de lo que venía haciendo Cruz Azul en C.U.”, añadió Angulo.

Pumas no ha podido vencer como local a Cruz Azul desde hace casi cinco años, su última victoria fue en la Jornada 17 del Apertura 2021 con marcador de 4-3.

“A la afición, que se sienta propia de lo que es de ellos. Está bueno que ellos se sientan confiados y todo eso, nosotros, venimos humildemente haciendo las cosas bien, vamos partido a partido, pero al final, Cruz Azul cuando se siente favorito y poderle ganar el sábado va a ser más satisfactorio para nosotros”, puntualizó Angulo.

La Máquina de Nicolás Larcamón llega al compromiso de la Jornada 11 como líder de la Liga MX con 25 puntos, mientras que los Pumas de Efraín Juárez son quintos con 19 unidades.