    Liga MX

    León vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

    Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 11 a disputarse en el Nou Camp.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

    Este sábado 14 de marzo el Estadio Nou Camp será el escenario del enfrentamiento entre León y Tijuana, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026.

    Actualmente, León ocupa la posición 13 de la tabla con 10 puntos acumulados con tres victorias, un empate y cinco derrotas en lo que va del torneo y con un partido pendiente por disputar frente a Chivas de Guadalajara.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Malagón revela gesto de Ochoa a su llegada a Guadalajara para operarse
    1 mins

    Malagón revela gesto de Ochoa a su llegada a Guadalajara para operarse

    Liga MX
    Cruz Azul regresa a C.U. para enfrentar a Pumas tras lograr histórico invicto
    1 mins

    Cruz Azul regresa a C.U. para enfrentar a Pumas tras lograr histórico invicto

    Liga MX
    Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial: Hasta 8 meses fuera
    1 mins

    Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial: Hasta 8 meses fuera

    Liga MX
    'Tala' Rangel se pronuncia a lesión de Malagón de cara al Mundial 2026
    1 mins

    'Tala' Rangel se pronuncia a lesión de Malagón de cara al Mundial 2026

    Liga MX
    Malagón rompe el silencio tras sufrir grave lesión con América antes del Mundial 2026
    2 mins

    Malagón rompe el silencio tras sufrir grave lesión con América antes del Mundial 2026

    Liga MX
    Andrés Gudiño le manda mensaje a Malagón tras la lesión del americanista
    1 mins

    Andrés Gudiño le manda mensaje a Malagón tras la lesión del americanista

    Liga MX
    Luis Ángel Malagón y otros jugadores que han sufrido la lesión en el tendón de Aquiles
    1 mins

    Luis Ángel Malagón y otros jugadores que han sufrido la lesión en el tendón de Aquiles

    Liga MX
    Malagón se suma a la lista de lesionados de gravedad del América
    1 mins

    Malagón se suma a la lista de lesionados de gravedad del América

    Liga MX
    Hormiga González figura en opciones del Borussia Dortmund de Bundesliga de Alemania
    1 mins

    Hormiga González figura en opciones del Borussia Dortmund de Bundesliga de Alemania

    Liga MX
    Bono dice que de jugar en México lo haría con el América
    1:15

    Bono dice que de jugar en México lo haría con el América

    Liga MX

    En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que ha generado una necesidad de mejorar su rendimiento en el torneo.

    Por su parte, Tijuana se encuentra en la posición 15, con 9 puntos y solo una victoria, seis empates y tres derrotas en la Liga MX Clausura 2026. El equipo visitante también llega tras una derrota en su más reciente encuentro, lo que complica aún más su situación en la clasificación.

    Con ambos equipos buscando revertir sus rachas negativas, el partido promete ser crucial para sus aspiraciones en la Liga MX. La diferencia de puntos entre ellos es mínima, lo que añade un nivel de competitividad al encuentro. No te pierdas la oportunidad de seguir este duelo y descubre cómo y dónde se televisa el partido.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO LEÓN VS. TIJUANA DE LA JORNADA 11


    León llega al partido con la necesidad de redimirse tras caer ante Mazatlán FC, lo que ha generado dudas en su rendimiento y presión para recuperar la confianza en casa. Por su parte, Tijuana también se presenta en una situación complicada, después de sucumbir ante Santos Laguna, lo que ha dejado al equipo en crisis y buscando urgentemente revertir su mala racha.

    • Cuándo es el León vs. Tijuana: el juego es este sábado 14 de marzo en el Nou Camp.
    • A qué hora es el León vs. Tijuana: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el León vs. Tijuana: el evento estará disponible en Estados Unidos a través de ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Relacionados:
    Liga MXLeónClub Tijuana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX