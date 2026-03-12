Liga MX León vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 11 a disputarse en el Nou Camp.

Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

Este sábado 14 de marzo el Estadio Nou Camp será el escenario del enfrentamiento entre León y Tijuana, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, León ocupa la posición 13 de la tabla con 10 puntos acumulados con tres victorias, un empate y cinco derrotas en lo que va del torneo y con un partido pendiente por disputar frente a Chivas de Guadalajara.

En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que ha generado una necesidad de mejorar su rendimiento en el torneo.

Por su parte, Tijuana se encuentra en la posición 15, con 9 puntos y solo una victoria, seis empates y tres derrotas en la Liga MX Clausura 2026. El equipo visitante también llega tras una derrota en su más reciente encuentro, lo que complica aún más su situación en la clasificación.

Con ambos equipos buscando revertir sus rachas negativas, el partido promete ser crucial para sus aspiraciones en la Liga MX. La diferencia de puntos entre ellos es mínima, lo que añade un nivel de competitividad al encuentro. No te pierdas la oportunidad de seguir este duelo y descubre cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO LEÓN VS. TIJUANA DE LA JORNADA 11



León llega al partido con la necesidad de redimirse tras caer ante Mazatlán FC, lo que ha generado dudas en su rendimiento y presión para recuperar la confianza en casa. Por su parte, Tijuana también se presenta en una situación complicada, después de sucumbir ante Santos Laguna, lo que ha dejado al equipo en crisis y buscando urgentemente revertir su mala racha.

Cuándo es el León vs. Tijuana : el juego es este sábado 14 de marzo en el Nou Camp.

: el juego es este sábado 14 de marzo en el Nou Camp. A qué hora es el León vs. Tijuana : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el León vs. Tijuana: el evento estará disponible en Estados Unidos a través de ViX.