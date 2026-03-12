    Liga MX

    Santos buscará anular a Chivas "con faltas" para ganar en la Jornada 11

    Bruno Amione aseguró que tienen posibilidades de vencer al Guadalajara si cumplen las indicaciones de su DT.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Santos Laguna buscará anular a Chivas "con faltas"

    Bruno Amione, defensa de Santos Laguna, confesó que buscarán anular a Chivas “con faltas” cuando se enfrenten este sábado 14 de marzo en el Estadio Akron.

    En conferencia de prensa, Amione reconoció la calidad de jugadores que tiene el Rebaño, pero cree que Santos tiene posibilidades de lograr el triunfo en la Jornada 11 del Clausura 2026 si cumplen con las indiciaciones del técnico Omar Tapia.

    “Tienen buenos jugadores, yo confío en nuestros jugadores y trataremos hacer lo que nos pide el profe que es la intensidad, correr más que ellos, ser fuertes, tratar de anularlos con faltas. Vamos a ir a allá a tratar de hacer el trabajo que hacemos en la semana para traernos los tres puntos”, señaló el defensa argentino.

    Además, Bruno Amione destacó la inyección anímica que tuvo Santos gracias al triunfo que lograron ante Xolos el pasado fin de semana por 1-2 para acabar con una racha histórica de más de dos años (737 días) sin ganar como visitante en la Liga MX.

    “Muy contento porque el grupo venía trabajando bien, nos merecíamos una victoria como esta, hace mucho que no ganábamos de visitante, era un peso que teníamos”, mencionó al respecto.

    Chivas llega al partido ante Santos tras derrotar 1-2 al Atlas en el Estadio Jalisco para llegar a 21 puntos en la tercera posición de la tabla.

    Mientras que los Guerreros siguen en el último lugar, pero con su primera victoria en el torneo alcanzaron los cinco puntos.

    Video 'Piojo' Alvarado y Camberos se disfrazan de Messi y Cristiano en Chivas
