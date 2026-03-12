Liga MX Angulo espera que Carrasquilla y Mier se reconcilien en el Pumas vs. Cruz Azul El futbolista de Pumas recordó la fractura que sufrió el portero de Cruz Azul por una entrada de su compañero.

Video Angulo espera reconciliación entre Mier y Carrasquilla en el Pumas vs. Cruz Azul

Álvaro Angulo le echó limón a la herida al recordar la fractura que sufrió Kevin Mier en el último partido entre Pumas y Cruz Azul tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla.

“Va a ser un partido muy intenso por lo que se vivió en la última fecha donde hubo esa dificultado con mi compatriota Kevin y Coco lastimosamente. Seguramente les quedó a ellos alguna espina porque perdieron el partido al final y a nosotros se nos dio la calificación”, dijo Angulo en rueda de prensa de cara al duelo de la Jornada 11 del Clausura 2026.

El lateral colombiano de Pumas aseguró que Carrasquilla no fue mala leche con Mier y confía en que ambos jugadores tengan un reencuentro pacífico cuando se enfrenten este sábado 14 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

“Yo espero que sí, conozco a las dos personas muy bien porque tuve la fortuna de compartir con Mier en Atlético Nacional y Selección Colombia, y ahora tengo la fortuna de compartir con Coco. Conozco muy bien las personas que son, pienso que Coco nunca fue mala leche, incluso lo hablé con Kevin, y lo hablé con Coco si se había disculpado con él.

“Al final es eso, nosotros defendemos un escudo, pero nunca vamos con mala leche a lesionar a un compañero, y menos cuando estamos a la vuelta de un Mundial que todo mundo quiere jugar. Yo espero que en el partido del sábado se puedan encontrar, se puedan abrazar y que eso se haya quedado en el pasado. Va a ser muy picante por todo, pero espero que ellos dos puedan hacer las paces si aún no lo han hecho”, añadió la Pantera.

Kevin Mier recién regresó a las canchas con Cruz Azul, pero lo hizo jugando para el equipo Sub-21. Aún no se sabe si Nicolás Larcamón lo incluirá en su convocatoria para enfrentar a Pumas.

Por otra parte , Álvaro Angulo lanzó un dardo en contra de Cruz Azul al asegurar que “C.U. siempre ha sido casa de Pumas” en referencia al año en que jugó La Máquina ahí.

Cruz Azul regresará al Estadio Olímpico Universitario después de lograr una histórica marca de 26 partidos invicto como local.

La Máquina de Nicolás Larcamón llega al compromiso de la Jornada 11 como líder de la Liga MX con 25 puntos, mientras que los Pumas de Efraín Juárez son quintos con 19 unidades.