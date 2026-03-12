Liga MX América manda condolencias a Raúl Jiménez por la muerte de su papá El club que vio nacer deportivamente al delantero mexicano lanzó una esquela en redes sociales.

Club América reaccionó a la muerte del papá de Raúl Jiménez, el señor Raúl Jiménez Vega, en una noticia que se confirmó este jueves 12 de marzo por la tarde.

La noticia generó conmoción en el futbol mexicano, por lo que de manera inmediata se lanzaron mensajes de condolencias al jugador surgido en el América.

EL PÉSAME DE AMÉRICA A RAÚL JIMÉNEZ



El América, club donde nació deportivamente Raúl Jiménez, publicó una esquela a través de las redes sociales, para mostrar su apoyo en estos momentos complicados.

"Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez. Expresamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos".

SELECCIÓN MEXICANA SE UNE A LA PENA DE RAÚL JIMÉNEZ



"La FMF y la Selección Nacional de México lamentan el fallecimiento de Don Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro querido jugador y seleccionado, Raúl Jiménez. A toda su familia y seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo. Estamos con ustedes".

Al momento, nadie de la familia de Raúl Jiménez ha hecho declaraciones públicas sobre el deceso. La funeraria Profam se encargó de compartir la noticia y lamentar la pérdida del futbolista de 34 años.

"Funeraria PROFAM y la Familia Jiménez Rodríguez y Jiménez Vega lamentan el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega. La despedida se llevará a cabo en Velatorio PROFAM en Tepeji del Río", publicaron en sus redes sociales.

Uno de los apoyos más grandes que el también jugador de la Selección Mexicana recibió de su padre fue cuando sufrió una fractura de cráneo en 2020, ya que se mantuvo junto a él durante todo el proceso de recuperación y no descansó hasta volver a verlo no solo de nuevo en las canchas, sino jugando a su máximo nivel.

