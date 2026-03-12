    Liga MX

    América manda condolencias a Raúl Jiménez por la muerte de su papá

    El club que vio nacer deportivamente al delantero mexicano lanzó una esquela en redes sociales.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Muere el padre de Raúl Jiménez, Raúl Jiménez Vega

    Club América reaccionó a la muerte del papá de Raúl Jiménez, el señor Raúl Jiménez Vega, en una noticia que se confirmó este jueves 12 de marzo por la tarde.

    La noticia generó conmoción en el futbol mexicano, por lo que de manera inmediata se lanzaron mensajes de condolencias al jugador surgido en el América.

    PUBLICIDAD

    EL PÉSAME DE AMÉRICA A RAÚL JIMÉNEZ

    Más sobre Liga MX

    Pumas vs. Cruz Azul: Canales y dónde ver el partido en México y Estados Unidos
    1 mins

    Pumas vs. Cruz Azul: Canales y dónde ver el partido en México y Estados Unidos

    Liga MX
    Toluca vs. Atlas: Canales y dónde ver el partido en México Estados Unidos
    1 mins

    Toluca vs. Atlas: Canales y dónde ver el partido en México Estados Unidos

    Liga MX
    Angulo espera que Carrasquilla y Mier se reconcilien en el Pumas vs. Cruz Azul
    2 mins

    Angulo espera que Carrasquilla y Mier se reconcilien en el Pumas vs. Cruz Azul

    Liga MX
    Álvaro Angulo calienta el Pumas vs. Cruz Azul: "C.U. nunca ha sido su casa"
    1 mins

    Álvaro Angulo calienta el Pumas vs. Cruz Azul: "C.U. nunca ha sido su casa"

    Liga MX
    Toluca espera que la lesión de Marcel Ruiz no sea de gravedad
    2 mins

    Toluca espera que la lesión de Marcel Ruiz no sea de gravedad

    Liga MX
    Santos buscará anular a Chivas "con faltas" para ganar en la Jornada 11
    1 mins

    Santos buscará anular a Chivas "con faltas" para ganar en la Jornada 11

    Liga MX
    Doctor Luis Carlín da detalles de cómo fue la operación de Malagón
    2 mins

    Doctor Luis Carlín da detalles de cómo fue la operación de Malagón

    Liga MX
    Luis Ángel Malagón es operado con éxito y revelan tiempo de recuperación tras perderse al Mundial 2026
    1 mins

    Luis Ángel Malagón es operado con éxito y revelan tiempo de recuperación tras perderse al Mundial 2026

    Liga MX
    León vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026
    2 mins

    León vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

    Liga MX
    Malagón revela gesto de Ochoa a su llegada a Guadalajara para operarse
    1 mins

    Malagón revela gesto de Ochoa a su llegada a Guadalajara para operarse

    Liga MX


    El América, club donde nació deportivamente Raúl Jiménez, publicó una esquela a través de las redes sociales, para mostrar su apoyo en estos momentos complicados.

    "Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez. Expresamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos".

    SELECCIÓN MEXICANA SE UNE A LA PENA DE RAÚL JIMÉNEZ


    "La FMF y la Selección Nacional de México lamentan el fallecimiento de Don Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro querido jugador y seleccionado, Raúl Jiménez. A toda su familia y seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo. Estamos con ustedes".

    Al momento, nadie de la familia de Raúl Jiménez ha hecho declaraciones públicas sobre el deceso. La funeraria Profam se encargó de compartir la noticia y lamentar la pérdida del futbolista de 34 años.

    "Funeraria PROFAM y la Familia Jiménez Rodríguez y Jiménez Vega lamentan el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega. La despedida se llevará a cabo en Velatorio PROFAM en Tepeji del Río", publicaron en sus redes sociales.

    Uno de los apoyos más grandes que el también jugador de la Selección Mexicana recibió de su padre fue cuando sufrió una fractura de cráneo en 2020, ya que se mantuvo junto a él durante todo el proceso de recuperación y no descansó hasta volver a verlo no solo de nuevo en las canchas, sino jugando a su máximo nivel.

    Video ¡Recado del papá del ‘Lobo mexicano’! Mensajes de apoyo a Raúl Jiménez
    Relacionados:
    Liga MXRaúl JiménezAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX