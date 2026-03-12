    Liga MX

    Pumas vs. Cruz Azul: Canales y dónde ver el partido en México y Estados Unidos

    La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX comienza el camino a definir clasificados a Liguilla.

    Por:Antonio Quiroga
    Pumas vs. Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este sábado 14 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario.

    Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

    PUMAS VS. CRUZ AZUL: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER


    Este compromiso de Pumas vs. Cruz Azul es considerado como un clásico más en la Ciudad de México por la rivalidad que se ha dado a lo largo de los años.

    • FECHA: Sábado 14 de marzo
    • HORARIO: 23H ET, 22H CT y 20H PT en los Estados Unidos; 21H CT México
    • DÓNDE VER: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX en Estados Unidos; Canal 5 y TUDN en México.
