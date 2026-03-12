Pumas vs. Cruz Azul: Canales y dónde ver el partido en México y Estados Unidos
La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX comienza el camino a definir clasificados a Liguilla.
Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026
Pumas vs. Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este sábado 14 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario.
Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.
PUMAS VS. CRUZ AZUL: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER
Este compromiso de Pumas vs. Cruz Azul es considerado como un clásico más en la Ciudad de México por la rivalidad que se ha dado a lo largo de los años.
- FECHA: Sábado 14 de marzo
- HORARIO: 23H ET, 22H CT y 20H PT en los Estados Unidos; 21H CT México
- DÓNDE VER: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX en Estados Unidos; Canal 5 y TUDN en México.
Relacionados: