Liga MX Pumas vs. Cruz Azul: Canales y dónde ver el partido en México y Estados Unidos La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX comienza el camino a definir clasificados a Liguilla.

Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

Pumas vs. Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este sábado 14 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario.

Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido del futbol mexicano EN VIVO.

PUMAS VS. CRUZ AZUL: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER



Este compromiso de Pumas vs. Cruz Azul es considerado como un clásico más en la Ciudad de México por la rivalidad que se ha dado a lo largo de los años.