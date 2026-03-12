Liga MX Doctor Luis Carlín da detalles de cómo fue la operación de Malagón El especialista dio detalles de cuándo comenzará su rehabilitación y confirmó el tiempo de baja.

Video Lesión Malagón: Doctor Luis Carlín detalla cómo fue la exitosa operación

Luis Ángel Malagón fue operado con éxito tras la ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y el Doctor Luis Carlin habló al respecto de la intervención quirúrgica.

"Afortunadamente se trata de una lesión habitual que sana en los jugadores y en el caso de Malagón no era una situación extraordinaria. La cirugía se desarrolló sin ningún tipo de contratiempos, pudimos reparar perfectamente el tendón y ahora es esperar el tiempo que necesitan este tipo de lesiones para la recuperación.

PUBLICIDAD

"Es una lesión que le puede pasar a cualquiera y exactamente bajo las características, si recuerdan la jugada es un movimiento sencillo en donde él nota que algo le pega por detrás, es exacto como está descrito el mecanismo en que se rompe el tendón".

El especialista en pie y tobillo de la clínica del Doctor Rafael Ortega, compareció ante los medios en el Hospital Medyarthros, donde confirmó que Malagón se pierda el Mundial por el tiempo de recuperación.

"Una rehabilitación temprana ayuda a que los tejidos cicraticen mejor, la rehabilitación la vamos a empezar tan pronto como en dos semanas, llevando sus cuidados, desafortunadamente no hay mucho que hacer contra la biología, los tejidos tardan en recuperarse lo que necesitan de tiempo y estamos planificando que podría estar de nuevo en las canchas entre unos 6 u 8 meses.

ASÍ SE LE VIO A MALAGÓN PREVIO A SU OPERACIÓN



El Doctor Luis Carlin habló del sentir de Luis Ángel Malagón y afirmó que no fue una ruptura parcial como se maneja en algunos medios, ya que en estos casos siempre es total.

"No hay rupturas parciales, fue total. Triste, está triste, más allá de que el pronóstico de la lesión es excelente, esto se lleva tiempo y cae en un momento que para él no es el más conveniente. Mañana se va para el club, es una reparación término-terminal, es suturar el final de uno de los bordes rotos con el otro, una sutura simple, una reparación muy convencional".