Liga MX Javier Aquino lanza un nuevo y último mensaje a Tigres El futbolista mexicano se despide en el último día del año y de su contrato con los felinos.

Javier Aquino, medio defensivo de 32 años de edad, se despidió con un nuevo mensaje de la afición y el equipo de Tigres de la UANL, con el que ganó cinco títulos de Liga MX y cuatro Campeón de Campeones del futbol mexicano.

Hace 11 días, Javier Aquino reveló en un live en redes sociales y entre lágrimas que el equipo no contaba con él, por lo que no renovaría su contrato, el cual concluye este 31 de diciembre.

Horas después contó para TUDN cómo se dio su salida del cuadro felino, que la directiva no lo consideró más en sus proyectos con 10 años en la institución y con la cual se encariñó así como con la afición.

Este miércoles, previo a la noche vieja y a unas horas del año nuevo, publicó un nuevo mensaje de despedida a través de su cuenta personal de Instagram, donde señaló que la forma en la que sale no borra todo lo vivido en la institución regia.

“Querido Tigres, queridos incomparables, antes de terminar este año, no quiero irme sin despedirme de todos ustedes,no es la forma que me hubiera gustado hacerlo, pero a veces en la vida no todo sale como lo planeamos y eso no va borrar todo lo vivido, no tengo nada más que darles las GRACIAS por estos 10 años y medio llenos de felicidad.

“Desde el día 1 me han hecho sentir como en mi propia casa, me han arropado y me han hecho uno de los suyos, así mismo los hice parte de mi vida, me entregué al máximo en cada momento y traté de honrar estos colores cada día de este tiempo, hoy miro hacia atrás y me llena de alegría ver la bonita historia que hicimos juntos, los voy a llevar conmigo en el corazón.