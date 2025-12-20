    Liga MX

    Javier Aquino lanza duro mensaje a la directiva de Tigres tras su salida

    El futbolista mexicano asegura que Guido Pizarro y Mauricio Culebro no fueron claros y solo le dieron largas a su situación.

    Por:Jaime Bernal
    Video Las desgarradoras palabras de Aquino para la directiva de Tigres

    Javier Aquino dejó de ser futbolista de Tigres y así lo anunció de manera sorpresiva y entre lágrimas este sábado, con lo cual termina a una etapa de diez años defendiendo la camiseta del conjuntio universitario.

    En entrevista con Línea de 4 de TUDN, el defensor mexicano afirmó estar decepcionado de cómo manejaron su situación en el club el técnico del equipo, su excompañero Guido Pizarro, y también el directivo Mauricio Culebro.

    “Con honestidad, sí. Sí me decepcionó un poco tanto él (Pizarro) como Mauricio Culebro, que están al frente del club. Sí esperaba otra cosa. Cuando se los dije ellos de pronto alegan otras cosas: ‘te dijimos que si no llegábamos a un acuerdo económico que buscaras equipo’. Las cosas no se hacen así, Ruso (Zamogilny). Tú eres hombre de futbol, fuiste jugador y yo como le comenté a Guido y te lo comento a ti ahora, teníamos diez años de conocernos”.

    “No había más que unos meses antes decirme: ‘Javi es tu último torneo. No hay forma que sigamos, ni económica, ni futbolística, ni táctica’. De lo que tú quieras. Simplemente era decirme ‘no sigues, no continuas’”, dijo Aquino sobre el actual timonel de los felinos.

    Igual que Mauricio Culebro. Me dio 3,000 vueltas, me dijo que me enfocara en la Liguilla. Llegamos a una Final, prácticamente estuvimos a nada de ser campeones, y me alargó todo hasta el final para un día simplemente, una semana después de la Final llamarme ambos y decirme que no continuaba”, reveló el jugador de 35 años.

    Creo que me decepcionan, sin duda. No representan, yo creo, que los valores que tiene la institución de Tigres, la gente de Tigres, los aficionados de Tigres que aman a la gente que entrega todo por el club y yo creo que yo he sido una de ellas. Con toda la humildad del mundo lo digo: yo he sido una persona que ha entregado todo para el club. Ellos no representan al Club Tigres. Realmente yo pienso que así no se hacen las cosas”, concluyó.

