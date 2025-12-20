Tigres Javier Aquino rompe el silencio sobre su salida de Tigres El lateral derecho fue claro sobre su sentir ante su intempestiva salida del cuadro felino y las formas en que se dio la misma.

Video ¡Así fue la forma en qué Tigres le dio las gracias a Javier Aquino!

Luego de que entre lágrimas anunciara su salida de Tigres tras más de 10 años de trayectoria en la institución, Javier Aquino rompió el silencio sobre las formas en que le anunciaron la decisión.

" La situación deriva toda de las formas de que después de tantos años de haberle entregado todo al club, de haber dejado 10 años y medio de carrera, muchos títulos, mucho esfuerzo, mucha dedicación, me lo informaran de esta forma".

PUBLICIDAD

Para el lateral derecho y todoterreno, el trato que él llevaba con la directiva del equipo de la UANL siempre fue cordial, por lo que no encuentra explicación a la manera en que se dio su intempestiva salida.

"Yo sé que siempre las historias tienen un presente y un fin, yo era un consiente de ello, nunca fui un jugador exigente, que me peleara con alguien, incluso en este momento, cuando 'intentaron' de cierta forma negociar conmigo, darme una ligera esperanza de continuar, nunca tuve un problema con la negociación, con bajarme salario, con bajarme el salario o aceptar las condiciones para quedarme seis meses más".

En entrevista exclusiva para Línea de 4 de TUDN, Javier Aquino puso nombres de los que decidieron su salida e, incluso, se la anunciaron sin permitirle tener una despedida del resto de sus compañeros como lo hubiera querido después de tantos años entregados ala institución.

"Mauricio Culebro y en este caso Guido toman la decisión de comunicarme el día de hoy a falta de 11 días de terminar mi contrato, decirme que no sigo más, al final de cuenta yo esperaba otra cosa, al menos poder despedirme de mis compañeros en una cancha de futbol, en un vestidor, perteneciendo al Club Tigres y despidiéndome de ellos".

Finalmente, Aquino consideró que ni directiva ni cuerpo técnico fueron honestos con él, al no informarle con tiempo que ya no entraría en planes para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.