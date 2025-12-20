    Liga MX

    Javier Aquino confirma salida de Tigres entre lágrimas en redes sociales

    El jugador detalló qué lo motivó a dar la noticia de manera inesperada.

    Por:Juan Regis
    Video Javier Aquino destapa lo que pasa con Tigres y llora en pleno live

    Javier Aquino confirmó su salida de Tigres de cara al inicio del Clausura 2026 de Liga MX y rompió en llanto al explicar qué motivó su decisión de comunicar la noticia vía redes sociales.

    Por medio de un en vivo, Aquino mostró su lado más vulnerable y se dijo triste y traicionado en repetidas ocasiones durante el video de poco menos de media hora.

    "La verdad es que estoy triste, no les voy a mentir, es una situación muy compleja para mí, ha sido un día muy duro, honestamente, no por irme del club y terminar un ciclo, simplemente por las formas en las que se dio, todas las situaciones.

    "No me deben nada, no les reprocho absolutamente nada, me han apoyado mucho, simplemente para mí como persona hay cosas que no son negociables y que no se trata de dinero, con honestidad, se trata de las formas, del valor que te hacen sentir como persona, como ser humano".

    Aquino detalla que le ofrecieron una importante reducción de su sueldo en Tigres y que nunca se negó a negociar el tema de su contrato, pero que de un momento a otro le dieron las gracias y ni tiempo tuvo de despedirse de sus compañeros.

    "Solo desahogarme poquito de la forma en que fue el adiós, la despedida, siento que merecía un poquito más, no en lo económico, que no les cuenten, nunca fue lo económico, en ningún momento, fue deportivo, hay que aceptar cuando uno tiene capacidad quizás de representar a un club y nunca estuve negado a ninguna negociación.

    "Estoy muy agradecido con Tigres, los quiero mucho, desde que llegué me han hecho sentir como en casa, me siento parte de su familia, de toda la gente que me ha abierto sus puertas", sentenció Aquino.

    Durante poco más de una década, Javier Aquino levantó 11 títulos con Tigres: 5 Ligas MX, 3 Campeón de Campeones, 2 Campeones Cup y 1 Concacaf Champions Cup.

