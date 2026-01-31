    Liga MX

    Jardine confiesa el deseo detrás del fichaje de Raphael Veiga con América

    El DT de las Águilas entró en detalles sobre la llegada de su compatriota.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Genio! Así fue como Jardine convenció a Raphael Veiga de venir al América

    André Jardine, entrenador del América, habló en detalle de lo que motivó que el club fichara a Raphael Veiga para el Torneo Clausura 2026.

    Luego de la contundente victoria de América sobre Necaxa en la Jornada 4, Jardine fue cuestionado sobre el fichaje de Veiga, quien llegó a México este sábado y el mismo día hizo acto de presencia en el Estadio Azulcrema en uno de los palcos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Jardine rompe el silencio sobre salidas de Fidalgo y Saint-Maximin de América
    2 mins

    Jardine rompe el silencio sobre salidas de Fidalgo y Saint-Maximin de América

    Liga MX
    ¡Genio! Así fue como Jardine convenció a Raphael Veiga de venir al América
    2:52

    ¡Genio! Así fue como Jardine convenció a Raphael Veiga de venir al América

    Liga MX
    André Jardine habla sobre la salida de Fidalgo y Maximin del América
    2:39

    André Jardine habla sobre la salida de Fidalgo y Maximin del América

    Liga MX
    Resumen | Atlas le gana a Mazatlán en el debut de Sergio Bueno
    6:57

    Resumen | Atlas le gana a Mazatlán en el debut de Sergio Bueno

    Liga MX
    Monterrey vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    2 mins

    Monterrey vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    ¡Espectacular remate de Djuka! El esférico termina en las manos del arquero
    1:25

    ¡Espectacular remate de Djuka! El esférico termina en las manos del arquero

    Liga MX
    ¡El esférico no bajó! Sergio Hernández cerca un golazo para el Atlas
    1:33

    ¡El esférico no bajó! Sergio Hernández cerca un golazo para el Atlas

    Liga MX
    América anuncia salida de Allan Saint-Maximin en pleno Clausura 2026
    1 mins

    América anuncia salida de Allan Saint-Maximin en pleno Clausura 2026

    Liga MX
    Álvaro Fidalgo es nuevo futbolista del Real Betis; tendrá competencia en su posición
    1 mins

    Álvaro Fidalgo es nuevo futbolista del Real Betis; tendrá competencia en su posición

    Liga MX
    San Luis cae ante Chivas que se mantiene como líder del Clausura 2026
    2 mins

    San Luis cae ante Chivas que se mantiene como líder del Clausura 2026

    Liga MX

    "Hay que hablar también de Veiga, un jugador muy importante, era un sueño antiguo que yo tenía de traerlo desde que se fue Diego Valdés, de traer un 10 con esa jerarquía, sabemos lo que Valdés representó en este club y su calidad, dejó muy alta la referencia.

    "Dentro de Brasil es de los jugadores que tuve la oportunidad de mirar de cerca, para mí Rapha es de los mejores jugadores que pude ver, como enganche, como 10, es el máximo goleador de Palmeiras en su nuevo estadio, no es poca cosa, tiene un recorrido que habla por sí mismo.

    "Lo más importante porque es un jugador que estando en uno de los mejores clubes de Brasil del momento quiso venir, quiso estar aquí, se enteró de lo que es América, de nuestro grupo, nuestros objetivos, tiene mucha hambre de ganar y títulos, tiene todo que ver con nuestro momento, vamos a tener de nuevo a un 10 con mucha jerarquía".

    La llegada de Raphael Veiga coincidió con un día muy movido en cuestión de cambios en la plantilla para América luego de que el club azulcrema diera a conocer la baja de Álvaro Fidalgo con rumbo al futbol de Europa.

    Minutos después de la noticia de la baja de Fidalgo, América volvió a sorprender a sus fanáticos con la salida de su delantero Allan-Saint Maximin tras haberse ausentado de la convocatoria para la Jornada 4 en medio de rumores de su salida por los actos de racismo en contra de sus hijos, pero también por un desacuerdo con André Jardine.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaAndré Soares JardineRaphael Veiga

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Par de ideotas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX