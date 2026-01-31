Liga MX Jardine confiesa el deseo detrás del fichaje de Raphael Veiga con América El DT de las Águilas entró en detalles sobre la llegada de su compatriota.

Video ¡Genio! Así fue como Jardine convenció a Raphael Veiga de venir al América

André Jardine, entrenador del América, habló en detalle de lo que motivó que el club fichara a Raphael Veiga para el Torneo Clausura 2026.

"Hay que hablar también de Veiga, un jugador muy importante, era un sueño antiguo que yo tenía de traerlo desde que se fue Diego Valdés, de traer un 10 con esa jerarquía, sabemos lo que Valdés representó en este club y su calidad, dejó muy alta la referencia.

"Dentro de Brasil es de los jugadores que tuve la oportunidad de mirar de cerca, para mí Rapha es de los mejores jugadores que pude ver, como enganche, como 10, es el máximo goleador de Palmeiras en su nuevo estadio, no es poca cosa, tiene un recorrido que habla por sí mismo.

"Lo más importante porque es un jugador que estando en uno de los mejores clubes de Brasil del momento quiso venir, quiso estar aquí, se enteró de lo que es América, de nuestro grupo, nuestros objetivos, tiene mucha hambre de ganar y títulos, tiene todo que ver con nuestro momento, vamos a tener de nuevo a un 10 con mucha jerarquía".