André Jardine, entrenador del América, habló en detalle de lo que motivó que el club fichara a Raphael Veiga para el Torneo Clausura 2026.
Luego de la contundente victoria de América sobre Necaxa en la Jornada 4, Jardine fue cuestionado sobre el fichaje de Veiga, quien llegó a México este sábado y el mismo día hizo acto de presencia en el Estadio Azulcrema en uno de los palcos.
"Hay que hablar también de Veiga, un jugador muy importante, era un sueño antiguo que yo tenía de traerlo desde que se fue Diego Valdés, de traer un 10 con esa jerarquía, sabemos lo que Valdés representó en este club y su calidad, dejó muy alta la referencia.
"Dentro de Brasil es de los jugadores que tuve la oportunidad de mirar de cerca, para mí Rapha es de los mejores jugadores que pude ver, como enganche, como 10, es el máximo goleador de Palmeiras en su nuevo estadio, no es poca cosa, tiene un recorrido que habla por sí mismo.
"Lo más importante porque es un jugador que estando en uno de los mejores clubes de Brasil del momento quiso venir, quiso estar aquí, se enteró de lo que es América, de nuestro grupo, nuestros objetivos, tiene mucha hambre de ganar y títulos, tiene todo que ver con nuestro momento, vamos a tener de nuevo a un 10 con mucha jerarquía".
La llegada de Raphael Veiga coincidió con un día muy movido en cuestión de cambios en la plantilla para América luego de que el club azulcrema diera a conocer la baja de Álvaro Fidalgo con rumbo al futbol de Europa.
Minutos después de la noticia de la baja de Fidalgo, América volvió a sorprender a sus fanáticos con la salida de su delantero Allan-Saint Maximin tras haberse ausentado de la convocatoria para la Jornada 4 en medio de rumores de su salida por los actos de racismo en contra de sus hijos, pero también por un desacuerdo con André Jardine.