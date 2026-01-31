    América

    Raphael Veiga llega a México y reporta directo con el América

    El mediocampista brasileño ya se encuentra en la Ciudad de México y todo indica que estaría a detalles de ser parte de las Águilas.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Última hora: Raphael Veiga, más cerca del América

    Las posibilidades de que Raphael Veiga se consolide como el nuevo fichaje del América para el Clausura 2026 de la Liga MX aumentaron la tarde de este domingo 31 de enero, luego de que se registrara su llegada a territorio nacional.

    En medio de un tumulto entre periodistas y aficionados, mismos que le pedían autógrafos y fotografías, el jugador brasileño arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que aumentó la ilusión de los seguidores azulcrema.

    Con esto, aunado a que el viernes el Palmeiras anunció, a través de un comunicado, que Raphael Veiga había recibido la alta para ultimar los detalles de su cesión a otro club, todo parece indicar que club y jugador estarían a detalles de cerrar el contrato.

    Cabe destacar que desde hace varios días se tenía el conocimiento de que entre el América y el jugador brasileño existía un acuerdo de palabra, por lo que muy probablemente ese acuerdo terminé plasmado en papel y firma en la próximas horas.

    " Raphael Veiga será refuerzo del América, el tema de los no formados en México NO SERÁ PROBLEMA, en estos días se hará oficial la llegada del brasileño", comentó el reportero de TUDN Julio Ibáñez en sus redes sociales en su momento.

    Esta alta se amoldaría un poco a la salida de Álvaro Fidalgo, confirmada momentos antes del encuentro del América ante Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    VEIGA SE VA DIRECTO AL AMÉRICA VS. NECAXA

    Tras su llegada a la Ciudad de México, Raphael Veiga no fue conducido directamente a las instalaciones del América en Coapa, sino que se trasladó al Estadio de la Ciudad de los Deportes para el partido de la Jornada 4 de la Liga MX ante el Necaxa.

    Las Águilas actualmente se encuentran en el puesto 15 de la clasificación, con un total de dos puntos, producto de dos empates y una derrota.

    América

