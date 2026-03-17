Liga MX América se suma a campaña en apoyo al Día Mundial del Síndrome de Down El cuadro azulcrema porta en el dorso de sus casacas números con tipografía especial afín al Día Mundial del Síndrome de Down.

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El Club América se sumó a la campaña internacional Visible-IN con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, portando en sus jerseys la Tipografía de Anna, considerada la primera tipografía social de la historia, en los partidos disputados el 15 de marzo por el equipo varonil y el 16 de marzo por el equipo femenil.

Esta iniciativa forma parte de un movimiento global impulsado por la Fundación Itinerarium y Anna Vives, artista española con síndrome de Down y creadora de esta tipografía, cuyo objetivo es promover la visibilidad, la igualdad y el reconocimiento de todas las personas, independientemente de su condición, origen o circunstancias.

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La campaña Visible-IN busca cambiar la narrativa tradicional sobre la discapacidad y poner en el centro el concepto de las capacidades, invitando a construir una sociedad más inclusiva, justa y humana.

Durante el fin de semana, los equipos varonil y femenil del Club América utilizaron la Tipografía de Anna en los nombres y números de sus uniformes oficiales, sumándose así a una acción internacional en la que participan clubes de distintas ligas del mundo comprometidos con transmitir un mensaje positivo de inclusión desde el deporte profesional.

Este mensaje tiene un significado especial para el Club América, que mantiene desde hace varios años un compromiso firme con la inclusión a través del deporte.