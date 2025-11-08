    Paulinho

    'Hormiga' González, Paulinho y Joao Pedro, campeones de goleo de Liga MX

    Los tres delanteros anotaron con sus equipos en la Jornada 17 para coronarse con 12 goles en el Apertura 2025.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Hay tres campeones de goleo en el Apertura 2025.
    Con 12 goles, el mexicano Armando ‘Hormiga’ González, el portugués Paulinho y el brasileño Joao Pedro se convirtieron en campeones de goleo de la Liga MX en el Torneo Apertura 2025.

    En su partido de la Jornada 17, última de la temporada regular, la ‘Hormiga’ González le anotó a Monterrey en el triunfo de Chivas por 4-2 en el Estadio Akron.

    Joao Pedro anotó el único gol del Atlético de San Luis en la derrota por 3-1 que sufrieron en su visita a Tigres en el Volcán.

    Mientras que Paulinho lideró la victoria por 2-0 del Toluca ante América para proclamarse campeón de goleo tras coronarse en el Apertura 2024, con 13 goles, y en el Clausura 2025, con 12 tantos.

    En el Apertura 2025, Paulinho anotó cada 82.42 minutos con Toluca; Armando González cada 93.92 minutos con Chivas; y Joao Pedro cada 124.92 minutos con San Luis.

    Con la ‘Hormiga’ González, Chivas volvió a tener un campeón de goleo después de seis años luego de que Alan Pulido anotara 12 goles en el Apertura 2019.

    Además, González superó la máxima cuota goleadora de Javier ‘Chicharito’ Hernández en Chivas al anotar 11 tantos en el Apertura 2009 y 10 goles en el Bicentenario 2010, torneo en que se proclamó campeón de goleo antes emigrar a Europa con el Manchester United.

