Liga MX Pumas vs. Cruz Azul: Juninho vs. Palavecino, ¿qué refuerzo ha rendido más en el Clausura 2026? Pumas y Cruz Azul protagonizan el partido más atractivo de la Jornada 11.

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La Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX enfrenta a Pumas y Cruz Azul, una de las rivalidades más infravaloradas y que suele ser garantía de goles, espectáculo y dramatismo.

Uno de los duelos individuales que más llama la atención en cada equipo son los refuerzos Juninho Vieira y Agustín Palavecino, de los Universitarios y La Máquina, respectivamente.

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En los cinco partidos más recientes entre Pumas y Cruz Azul, los de La Noria presumen una clara ventaja con tres victorias por una derrota y un empate.

El cuadro de Nicolás Larcarmón llega como favorito pese a jugar de visitante, pues los últimos dos juegos en CU los ha ganado por marcador idéntico de 0-2.

JUNINHO VS. PALAVECINO: ¿QUÉ REFUERZO HA RENDIDO MÁS EN LIGA MX?

En lo que va del Clausura 2026, Palavecino suma 797 minutos disputados con 3 asistencias y nueve jornadas iniciando como titular. Frente al arco rival, el argentino registra 4 goles bajo su nombre.

Del otro lado, Juninho tiene el mismo número de goles (4), pero con menos partidos disputados como titular; en total 7 o 582 minutos, además de 2 asistencias.

Cabe destacar que tanto Pumas como Cruz Azul solamente han perdido un partido en lo que va del torneo, pero La Máquina suma tres empates menos que los Univeristarios que los tienen en la punta de la tabla general con 25 puntos por 19 de los auriazules.