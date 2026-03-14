Liga MX Lo que provocó el triunfo de Pumas sobre Cruz Azul en el Apertura 2025 Apenas en el Apertura 2025 los Universitarios le metieron el pie a los Celestes con un resultado que nadie esperaba.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Lo que pasó en el último Pumas vs. Cruz Azul de Liga MX

Pumas y Cruz Azul se enfrentan nuevamente en un partido que promete muchas emociones tras la rivalidad que se ha generado y más por todo lo ocurrido en el torneo anterior en donde hubo momentos claves que cambiaron el destino de ambos equipos.

Y es que en último enfrentamiento entre ambos disputado en el estadio Cuauhtémoc, debido a que la Máquina no pudo jugar como local en CU por temas extracancha, el cuadro Universitario logró una victoria clave que no solo le permitió mantenerse con vida en la competencia, sino que también sirvió para meterle el pie a los Celestes.

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Con la derrota inesperada ante Pumas, Cruz Azul perdió el invicto como local y el liderato del Apertura 2025 para colocarse en la tercera posición del torneo, algo que les afecto.

Ya que tras superar la fase de Cuartos de Final al superar a Chivas se midieron ante Tigres en Semifinales, pero al ya no tener la ventaja de la tabla general quedaron eliminados al empatar 2-2 en el global. Incluso Nicolas Larcamón señaló que la derrota ante Pumas fue la causa de la eliminación.

Asimismo, los Celestes no pudieron contar en la portería con Kevin Mier, quien en el encuentro contra Pumas sufrió una grave lesión tras una barrida por parte de Carrasquilla que levantó polémica y que al momento tiene fuera de las canchas al colombiano.

Mientras que los Pumas, con esa victoria de visita se alcanzó a meter al Play In, aunque fueron eliminados en esa ronda y no lograron clasificar a Cuartos de Final.