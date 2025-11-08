Armando González se levanto en el área a los 22 minutos del juego ante Monterrey y con un suave cabezazo batió a Santiago Mele, y anotó su gol 12 del torneo Apertura 2025. Todo un hito en la historia reciente de Guadalara.

Y es que ' Hormiga' superó los 11 goles que alguna vez marcó Javier 'Chicharito' Hernández en el 2009 y para un goleador menor de 23 años en torneos cortos.

Hay que recordar, por supuesto, que González cuenta con 22 años y se convirtió en el hombre de los tantos de Chivas esta temporada de la mano del técnico Gabriel Milito.

Además, a falta de que Joao Pedro, de San Luis, y Paulinho, de Toluca, completen sus juegos de la Jornada 17 podría conquistar el título de goleo para el Rebaño Sagrado y se uniría a 'Chicharito', Alan Pulido y Omar Bravo en conseguirlo en su historia reciente.

Y para más referencia, Hernández y Pulido están en la actualidad en el equipo.

Por si fuera poco, 'Hormiga' también igualó el número de anotaciones de Alan Pulido en su campeonato de goleo del Apertura 2019 con 12 tantos, aunque Pulido lo consiguió en 18 partidos.

Además, aún restan minutos del juego ante Rayados y podría acrecentar aún la marca.

Los 12 goles de Armando 'Hormiga' González en el Apertura 2025:

Jornada 3 - Chivas 4-3 San Luis - 2 goles

Jornada 6 - Tijuana 3-2 Chivas - 1 gol

Jornada 8 - América -2 Chivas - 1 gol

Jornada 10 - Chivas 3-1 Necaxa - 1 gol

Jornada 12 - Pumas 1-2 Chivas - 1 gol

Jornada 13 - Chivas 2-Mazatlán - 1 gol

Jornada 15 - Chivas 4-1 Atlas - 3 goles

Jornada 16 - Pachuca 0-1 Chivas - 1 gol

Jornada 17 - Chivas 3-0 Monterrey - 1 gol