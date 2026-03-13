Liga MX Puebla vs. Necaxa EN VIVO: resumen, goles y resultado de Jornada 11 del Clausura 2026 Liga MX Los Rayos no ganan desde hace cuatro jornadas; La Franja viene de perder y busca los 3 puntos.

Video Puebla insiste: Guerra falla un gran remate

Puebla y Necaxa decepcionaron en el inicio de la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX al empatar sin goles en el Estadio Cuauhtémoc.

Indudablemente, las figuras del encuentro fueron los porteros Ricardo Gutiérrez y Ezequiel Unsain, quienes tuvieron la 'culpa' de que el marcador nunca se moviera durante los poco más de 90 minutos.

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Pese a que La Franja dominó gran parte del partido no logró nunca hacerse presente en el marcador y dejaron escapar tres puntos de oro que les fueron recriminados por su afición en el silbatazo final con una rotundo abucheo.

De poco o nada le sirve un punto a cada equipo; Necaxa sigue prácticamente en el fondo de la tabla y el tiempo se le agota con seis jornadas por disputarse, mientras que Puebla bajó dos puestos del top 10.

Cabe resaltar que para este torneo Clausura 2026, la Liga MX no contará con el famoso Play-in por lo que solo calificarán a Liguilla los 8 mejores equipos como solía ser el formato original.

Video ¡Kevin Gutiérrez se iba a mandar un GOLAZO! Les juro que la vi adentro

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 11 CLAUSURA 2026 LIGA MX

Juárez vs. Monterrey

El partido se llevará a cabo el viernes 13 de marzo a las 21:00 del centro de México por TV Azteca, a las 10pm ET, 9pm CT y 8pmPT en Estados Unidos por Fox Deportes.



Atlético de San Luis vs. Pachuca

El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 17:00 del centro de México y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

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Chivas vs. Santos

El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 17:00 del centro de México por Amazon Prime y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos por Telemundo.



León vs. Tijuana

El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por ViX.

Toluca vs. Atlas

El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com.

Pumas vs. Cruz Azul

El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 11pm ET, 10pm CT y 8pm PT en Estados Unidos, en ambos países por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com y Disponible en ViX.

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Tigres vs. Querétaro

El partido se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 17:00 del centro de México por TV Azteca y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por Fox Deportes.



América vs. Mazatlán

El partido se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, app de TUDN, tudn.com.