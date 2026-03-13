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    Luis Ángel Malagón recibe alta médica y reportará con América para iniciar rehabilitación

    El portero de las Águilas abandonó la clínica donde fue operado y ahora comienza su etapa de recuperación tras perderse el Mundial 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Luis Ángel Malagón recibe el alta médica y reportará con América para iniciar con la rehabilitación

    Luis Ángel Malagón, portero de las Águilas del América, recibió el alta médica tras ser operado del tendón de Aquiles que lo dejó fuera del Mundial 2026 con la Selección Mexicana a casi tres meses de que se dé la patada inaugural en el Estadio Banorte.

    El guardameta mexicano que recién cumplió los 29 años de edad salió de la clínica donde fue intervenido quirúrgicamente el jueves pasado en Guadalajara y viajará este mismo viernes a la CDMX para iniciar su rehabilitación.

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    De acuerdo a un comunicado del Club América, el arquero deberá tener una rehabilitación que durará de entre seis y ocho meses, por lo que no sólo se pierde la Copa del Mundo de la FIFA, sino también gran parte del próximo torneo de la Liga MX.

    Cabe recordar que Luis Ángel Malagón se lesionó cuando intentó despejar en el partido de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup el martes pasado contra Philadelphia Union.

    El portero mexicano abrió con su lesión la puerta a otros arqueros de formar parte de la convocatoria final de Javier Aguirre con la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y la posibilidad de que Guillermo Ochoa participe en su sexta justa mundialista.

    Son varios los jugadores mexicanos que se han lesionado de cada a un Mundial, además de que América ha padecido de una serie de lesiones que le impide regresar a los primeros planos, incluida la de este torneo con Víctor Dávila, quien también será baja por varias semanas o meses.

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