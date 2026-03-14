Liga MX Toluca vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

Este sábado 14 de marzo el Estadio Nemesio Diez será el escenario del enfrentamiento entre Toluca y Atlas, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026.

Toluca, actualmente en la segunda posición de la tabla, acumula 24 puntos con siete victorias y tres empates que lo mantienen como el único equipo invicto en lo que va del torneo mexicano. En su último partido, el equipo local obtuvo una victoria, lo que refuerza su buen rendimiento en la liga.

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Por su parte, Atlas se encuentra en la séptima posición con 16 puntos con cinco victorias, un empate y cuatro descalabros. Sin embargo, el equipo visitante llega a este encuentro tras una derrota en su más reciente partido, lo que podría influir en su desempeño en el campo.

Con una diferencia de cho puntos entre ambos equipos, el partido promete ser un duelo interesante en la búsqueda de puntos cruciales para la clasificación. Los aficionados podrán seguir de cerca este enfrentamiento y descubrir cómo y dónde se televisa el partido, asegurando que no se pierdan ningún detalle de esta jornada de la Liga MX.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. ATLAS DE LA JORNADA 11

Por otro lado, Atlas llega con dudas tras caer ante Guadalajara, lo que genera presión en el equipo para revertir su situación y buscar una reacción inmediata en este crucial enfrentamiento.

Cuándo es el Toluca vs. Atlas : el juego es este sábado 14 de marzo en el Estadio Nemesio Diez.

: el juego es este sábado 14 de marzo en el Estadio Nemesio Diez. A qué hora es el Toluca vs. Atlas : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Toluca vs. Atlas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.