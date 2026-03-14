Liga MX Atlético de San Luis vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

Este sábado 14 de marzo el Estadio Libertad Financiera será el escenario del enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Pachuca, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Atlético de San Luis ocupa la posición 11 en la tabla con 10 puntos acumulados y registro de tres victorias, un empate y seis derrotas, la mitad de éstas fueron en su casa. En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que podría influir en su desempeño ante un rival que llega con una racha más favorable.

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Por su parte, Pachuca se encuentra en la cuarta posición con 20 puntos tras cosechar seis victorias, dos empates y dos derrotas en lo que va del torneo. El equipo visitante llega a este encuentro tras una victoria en su último partido, lo que refuerza su confianza.

Con una diferencia de 10 puntos entre ambos equipos, el partido promete ser un interesante choque de estilos. Para conocer cómo y dónde se televisa este encuentro, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. PACHUCA DE LA JORNADA 11

Atlético de San Luis llega al partido con la moral baja tras caer ante Cruz Azul, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación.

Por otro lado, Pachuca se presenta en alza después de imponerse a Puebla, lo que les brinda confianza y ganas de seguir sumando puntos en la tabla.

Cuándo es el Atlético de San Luis vs. Pachuca : el juego es este sábado 14 de marzo en el Estadio Libertad Financiera.

: el juego es este sábado 14 de marzo en el Estadio Libertad Financiera. A qué hora es el Atlético de San Luis vs. Pachuca : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlético de San Luis vs. Pachuca: sigue la transmisión de este partido por la señal de ViX tanto en México como en Estados Unidos.