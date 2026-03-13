Liga MX Patricio Salas no oculta su tristeza por las bajas de Malagón y Dávila: "Nos duelen a todos" Por otra parte, el delantero señaló que buscará aprovechar la oportunidad que se le abrió en América.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Patricio Salas no oculta su tristeza tras lesiones de Malagón y Dávila

Patricio Salas aseguró que ha sido un duro golpe para el plantel del América las bajas de Luis Ángel Malagón y Víctor Dávila que estarán alejados de las canchas tras sufrir graves lesiones.

En conferencia de prensa el atacante azulcrema señaló que por sus compañeros darán un extra en cada partido.

PUBLICIDAD

“ Las bajas nos duelen a todos como grupo, es mala fortuna, primero la de Dávila que es una lesión complicada. L a de Malagón, estamos muy triste por él por lo que venía para él, tenía un sueño por delante, pero son parte muy importante para nosotros y ceo que eso nos debe dar un extra más para que lo que viene dedicarlo a ellos”, indicó ‘Pato’ Salas.

Víctor Dávila sufrió en el juego ante Bravos una ruptura de ligamentos de la rodilla derecha, por su parte, Luis Ángel Malagón se rompió el tendón de Aquiles en el compromiso de América en Concacaf.

"DEBO APROVECHAR LA OPORTUNIDAD": ‘PATO’ SALAS

Patricio Salas señaló que ahora que no debe aflojar ahora que se ha convertido en el delantero del América tras las bajas del equipo.

“Todo se ha ido acomodando, lesiones, bajas, que primero que nada no se las deseo a nadie, pero lo único que hago aprovechar la oportunidad por la que he luchado tanto y me ha costado tato trabajo y es el momento en que la tengo que agarrar y no soltar”, agregó ‘Pato’ Salas.