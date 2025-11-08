Una tarde de ensueño se vivió en la Perla Tapatía, las Chivas no solamente terminaron por golear al Monterrey 4-2, sino que Armando 'La Hormiga' González consiguió un gol más en su cuenta personal con lo que está muy cerca de convertirse en campeón de goleó, el Chicharito consiguió un gol para cerrar la goleada y, de paso, el Rebaño Sagrado dejó claro que será un equipo temible en la Liguilla.

Apenas corría el minuto 10 del encuentro y, en una mala salida de Rayados en el que Fidel Ambríz perdió el esférico en el área, Efraín Álvarez aprovechó el regalo, se quitó a dos defensas y sacó el riflazo para abrir el marcador en favor de las Chivas.

A los 22 minutos la grada del Akron estalló de júbilo al ver no solo el segundo de su equipo, sino el gol 12 del torneo de Armando 'La Hormiga' González, con el que además de acercarse al título de goleo, rebasó a Javier 'Chicharito' Hernández como delantero menor de 23 años con más goles en un torneo corto.

La fiesta rojiblanca continuó a los 31 minutos en una nueva aparición de Richard Ledezma porcderecha, quien metió la diagonal retrasada en el área, para que llegará de atrás 'Piojo' Alvarado, solamente la empujara y pusiera el 3-0 lapidario.

Sin embargo, cuando todo parecía finiquitado en favor de los locales, a los 72 minutos apareció Sergio Canales, quien puso un trazo perfecto para De la Rosa, quien bajó el esférico, sacó el disparo y puso el primero para la causa de los Rayados.

El descontrol se vino sobre los comandados por Gabriel Milito y, al 80', el mismo Canales sacó un fogonazo desde los linderos del área y la mandó al fondo para poner el segundo del Monterrey en la recta final y puso a hervir el encuentro.

Pero las Chivas culminaron la batalla con broche de oro, un tremendo cabezazo de Javier 'Chicharito' Hernández en el área que no solamente terminó en el 4-2 definitivo para el Rebaño, sino con las lágrimas de uno de los máximos ídolos de la afición rojiblanca.