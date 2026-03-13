Liga MX Paulinho quiere repetir show de goles y asistencias en el Toluca vs. Atlas hacia el México vs. Portugal En el torneo debut del portugués en México hizo gol y dio dos asistencias en el juego ante los Zorros; después les marcó triplete de nuevo en el campeonato local.

Video Resumen | Toluca no tuvo piedad de Atlas y los golea en casa

De cara al Toluca vs. Atlas de la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026, Paulinho está convertido en el Némesis de los Rojinegros, al que ha enfrentado en tres ocasiones dentro de la Liga MX, todas como parte del torneo regular.

En su primer torneo en México, Joao Paulo Dias Fernandes, mejor conocido como Paulinho, enfrentó a los Zorros como parte de la Jornada 10 del Apertura 2024 y se presentó con gol y dos asistencias en la goleada por 4-1 en la que incluyó doblete de Isaías Violante.

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Violante, a la postre, enamoró a las filas del América y fichó con las Águilas, aunque sin el mismo rendimiento y productividad que llegó a tener con el conjunto escarlata. Paulinho marcó al 33’ y dio una asistencia a Helinho y otra a Isaías.

PAULINHO DA NEVA DOSIS MEJORADA EN UN ATLAS VS. TOLUCA

El delantero portugués volvió a pesar en el marcador cuando se reencontró a los Rojinegros, esta vez dentro del Clausura 2025 en el Estadio Jalisco cuando le hizo hat-trick; dos goles en el primer tiempo y uno más en el complemento para un resultado final de 2-3.

Paulinho ha sido campeón de goleo individual desde que llegó a la Liga MX; es decir, suma tres torneos consecutivos como el máximo romperredes del futbol mexicano, en todos los casos con más de 10 goles de por medio.

Estos son los títulos de goleo de Paulinho en la Liga MX, sólo el primero lo hizo de manera solitaria; en el actual Clausura 2026 es sublíder con seis goles pero sólo tres por debajo del líder Joao Pedro a falta de siete jornadas por jugarse aún:

Apertura 2024

Paulinho, 13 goles

Clausura 2025

Paulinho, 12 goles

José Zuñiga, 12 goles

Uros Durdevic, 12 goles

Apertura 2025

Paulinho, 12 goles

Joao Pedro, 12 goles

Armando González, 12 goles

Video Resumen | Toluca gana en su visita al Atlas con un partidazo de Paulinho

¿LE ALCANZARÁ A PAULINHO PARA SER CONVOCADO PARA EL MÉXICO VS. PORTUGAL?

Las buenas actuaciones y rendimiento del delantero del Toluca de 33 años de edad han puesto los ojos de la Selección de Portugal sobre él y mucho se ha hablado en las últimas semanas de una posible convocatoria a sólo unos meses del inicio del Mundial 2026.

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