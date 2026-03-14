Liga MX Pumas vs. Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 11 a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario.

Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

Este sábado 14 de marzo el Estadio Olímpico Universitario será el escenario del enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026.

Pumas ocupa la parte alta de la tabla de posiciones con 19 puntos acumuladosluego de cinco victorias, cuatro empates y una derrota en lo que va del semestre. El equipo llega a este encuentro tras ganar su encuentro ante Necaxa en la jornada anterior.

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Por su parte, Cruz Azul sigue en la lucha por mantenerse como líder del Clausura 2026, arriba a este compromiso con 25 puntos y saldo de ocho partidos ganados, uno empatado y otro perdido.

La diferencia en puntos refleja una ventaja para Cruz Azul. Este encuentro se presenta como una oportunidad crucial para ambos conjuntos, que buscan mejorar su posición o consolidar su posición en lo alto de la tabla clasificatoria. Para los aficionados que desean seguir este partido, es importante conocer cómo y dónde se televisa el encuentro.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUMAS VS. CRUZ AZUL DE LA JORNADA 11

Son cuatro partidos consecutivos los que tiene Pumas sin ganar en condición de local frente a Cruz Azul, de los cuales en los últimos tres se fue sin gol como parte de la Liga MX. La última vez que los felinos se impusieron en casa ante La Máquina fue en el Apertura 2021 por 4-3, luego de verse abajo 1-3.

Cuándo es el Pumas vs. Cruz Azul : el juego es este sábado 14 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario.

: el juego es este sábado 14 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario. A qué hora es el Pumas vs. Cruz Azul : el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pumas vs. Cruz Azul: el partido estará disponible en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos lo puedes ver a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.