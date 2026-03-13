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    Stefan Medina se suma a lesionados de Monterrey de cara a la Jornada 11

    Rayados suma varios lesionados entre ellos Óliver Torres y Erick Aguirre.

    Por:Juan Regis
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    Monterrey baja
    Monterrey baja
    Imagen Mexsport

    A horas del partido entre FC Juárez y Monterrey correspondiente a la Jornada 11, el conjunto de Rayados sufrió una sensible baja que podría marcar la diferencia entre perder y ganar en la frontera.

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    El club dio a conocer el parte médico del jugador colombiano Stefan Medina, quien sufrió una lesión en el aductor de la pierna derecha durante el partido de Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF que se jugó en el Gigante de Acero el martes.

    El comunicado detalla que Medina inició su proceso de rehabilitación y el pronóstico de recuperación está sujeto a evolución. El defensa colombiano se une a la lista de lesionados de Monterrey junto a Óliver Torres y Erick Aguirre.

    Sin embargo, el conjunto de Nico Sánchez ya podrá contar con Anthony Martial y Fidel Ambriz, ambos completamente recuperados para sumar minutos.

    Stefan Medina se llevó los reflectores en el partido de Concacaf ante Cruz Azul al tener que jugar de portero tras la expulsión de Santiago Mele, pero no pudo evitar el gol con el que La Máquina le dio al vuelta al marcador.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS JORNADA 11 CLAUSURA 2026 LIGA MX

    La actividad de la Jornada 11 comienza el viernes 13 de marzo con dos partidos y continuará el sábado 14 con cinco juegos y el domingo 15 con un par más.

    • Puebla vs. Necaxa

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    El partido se llevará a cabo el viernes 13 de marzo a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Juárez vs. Monterrey

    El partido se llevará a cabo el viernes 13 de marzo a las 21:00 del centro de México por TV Azteca, a las 10pm ET, 9pm CT y 8pmPT en Estados Unidos por Fox Deportes.

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    • Atlético de San Luis vs. Pachuca

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 17:00 del centro de México y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Chivas vs. Santos

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 17:00 del centro de México por Amazon Prime y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos por Telemundo.

    • León vs. Tijuana

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Toluca vs. Atlas

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com.

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    • Pumas vs. Cruz Azul

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 11pm ET, 10pm CT y 8pm PT en Estados Unidos, en ambos países por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com y Disponible en ViX.

    • Tigres vs. Querétaro

    El partido se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 17:00 del centro de México por TV Azteca y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por Fox Deportes.

    • América vs. Mazatlán

    El partido se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, app de TUDN, tudn.com.

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