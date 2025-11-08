Tigres vino de atrás y venció a San Luis para ligar su partido 13 del Apertura 2025 sin perder. Con ello, enseñó sus credenciales, su pegada y su constancia rumbo a la Liguilla por el título.

Es más, los universitarios únicamente cayeron en un duelo a lo largo del torneo cuando América se metió al Volcán y les ganó 1-3 en la fecha 5.

Y aunque los regiomontanos se colocaron en lo más alto de la tabla con 36 puntos, aún restan por jugar sus duelos de la ultima fecha del campeonato regular, Cruz Azul, Toluca y América. Cualquiera de los tres lo podría pasar con un triunfo.

El gol del visitante fue obra de Joao Pedro, a los 6 minutos, por los visitantes.

El brasileño puede coronarse campeón de goleo con 12 tantos en el torneo a la espera de lo que hagan Armando 'Hormiga' González, de Chivas, y Paulinho, de Toluca, en sus respectivos juegos.

Mientras, las anotaciones de los locales fueron obra de Ángel Correa, a los 30, Marco Farfán, a los 56, y de Diego Lainez, a los 73, para darle la vuelta al encuentro.

San Luis, con sus 16 unidades, entró al encuentro eliminado del torneo y su única motivación era la posibilidad de darle a Joao Pedro el título de goleo.

Tras este resultado, que completa un torneo muy parejo, Tigres entrará una vez más a la Liguilla como uno de los grandes favoritos al título de la Liga MX.