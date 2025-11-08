    Tigres

    Tigres gana a San Luis y cierra el torneo con 13 partidos sin perder

    Además, el conjunto felino vino de atrás y mostró su pegada, y sus credenciales, de favorito rumbo a la Liguilla por el título del Apertura 2025.

    Por:
    TUDN.
    Video Guido Pizarro asegura que Javier Aguirre merece la nominación a 'The Best'

    Tigres vino de atrás y venció a San Luis para ligar su partido 13 del Apertura 2025 sin perder. Con ello, enseñó sus credenciales, su pegada y su constancia rumbo a la Liguilla por el título.

    Es más, los universitarios únicamente cayeron en un duelo a lo largo del torneo cuando América se metió al Volcán y les ganó 1-3 en la fecha 5.

    PUBLICIDAD

    Y aunque los regiomontanos se colocaron en lo más alto de la tabla con 36 puntos, aún restan por jugar sus duelos de la ultima fecha del campeonato regular, Cruz Azul, Toluca y América. Cualquiera de los tres lo podría pasar con un triunfo.

    El gol del visitante fue obra de Joao Pedro, a los 6 minutos, por los visitantes.

    El brasileño puede coronarse campeón de goleo con 12 tantos en el torneo a la espera de lo que hagan Armando 'Hormiga' González, de Chivas, y Paulinho, de Toluca, en sus respectivos juegos.

    Mientras, las anotaciones de los locales fueron obra de Ángel Correa, a los 30, Marco Farfán, a los 56, y de Diego Lainez, a los 73, para darle la vuelta al encuentro.

    San Luis, con sus 16 unidades, entró al encuentro eliminado del torneo y su única motivación era la posibilidad de darle a Joao Pedro el título de goleo.

    Tras este resultado, que completa un torneo muy parejo, Tigres entrará una vez más a la Liguilla como uno de los grandes favoritos al título de la Liga MX.

    Video ¿Problemas entre los líderes del Apertura 2025 por la regla de menores?

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Chicharito llora tras su gol en el Chivas vs. Monterrey: Así fue su emotiva reacción

    Chicharito llora tras su gol en el Chivas vs. Monterrey: Así fue su emotiva reacción

    2 min
    Chivas golea a Monterrey en la última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX

    Chivas golea a Monterrey en la última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX

    1:30
    ¡La Franja abre el marcador! Alejandro Organista mete cabezazo para el 0-1

    ¡La Franja abre el marcador! Alejandro Organista mete cabezazo para el 0-1

    2 min
    ¡Faitelson explota en TV en vivo por defender a Chicharito vs. Hormiga!

    ¡Faitelson explota en TV en vivo por defender a Chicharito vs. Hormiga!

    0:31
    ¡León vs. Puebla! Arranca la transmisión EN VIVO Aquí

    ¡León vs. Puebla! Arranca la transmisión EN VIVO Aquí

    Relacionados:
    TigresSan Luis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX