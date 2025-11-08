Toluca vence al América y Paulinho es tricampeón de goleo

Video Resumen | Toluca le pasa por encima al América y Paulinho es tricampeón de goleo

Toluca venció 2-0 al América para adueñarse del liderato del Torneo Apertura 2025 a falta del resultado del Cruz Azul vs. Pumas en la Jornada 17.

Los Diablos Rojos se quedaron con la victoria en el Estadio Nemesio Diez con un golazo de Paulinho al minuto 40 con el que se proclamó tricampeón de goleo de la Liga MX.

Helinho selló la victoria con un penal al minuto 56 en el que Luis Malagón encendió las alarmas de las Águilas por salir golpeado tras atropellar a Paulinho que también fue atendido por el cuerpo médico.

Con la victoria en casa, el Toluca del ‘Turco’ Mohamed llegó a 37 puntos y cerró la fase regular del Torneo Apertura 2025 con 11 triunfos, cuatro empates y dos derrotas.