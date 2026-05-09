    Liga MX

    Lo que necesitan los clubes para avanzar a las Semifinales del Clausura 2026

    Los duelos de vuelta de los Cuartos de Final arrancan este sábado y al final solo quedarán cuatro equipos.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Esto es lo que necesitan los clubes de la Liga MX para avanzar a las Semifinales del Clausura 2026

    Los juegos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 arrancan la tarde de este sábado y aquí te decimos lo que necesita cada club para avanzar a las Semifinales de la Liga MX.

    Chivas vs. Tigres

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    Chivas arrancó su serie cayendo en el Universitario 1-3 con los Tigres, por lo que necesariamente el Rebaño necesita ganar. No hay más. En casa, los de Gabriel Milito deben obtener la victoria por al menos dos goles de diferencia con lo que empataría el marcador global y avanzaría por su posición en la tabla. De ganar por tres tantos o más avanza directamente.

    Los universitaros, solo necesitan mantener la ventaja con un triunfo, por el marcador que sea, están en Semifinales. Si empatan de igual manera e incluso perdiendo por un gol de diferencia se mantendrá en la competencia.

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    Cruz Azul vs. Atlas

    El primer duelo finalizó con victoria de 2-3 de La máquina en el Jalisco. En el Banorte a los azules les basta ganar o empatar por cualquier tanteador e incluso con una caída por un tanto siguen adelante por su mejor posición en el torneo regular.

    Los Rojinegros, necesitan vencer por dos goles o más, cualquier otro marcador los deja fuera del Clausura 2026.

    Pumas vs. América

    El única serie que terminó con empate fue la de Pumas vs. América. El escenario del Club Universidad es sencillo. Si ganan o empatan (por terminar en la cima) siguen en la competencia sea cual sea el marcador.

    Del lado de las Águilas, la cosa es más compleja deben ganar a como dé lugar. Un triunfo los pone en la antesala de la Final no importa la cantidad de goles. Un empate o derrota los deja fuera.

    Pachuca vs. Toluca

    Diablos y Tuzos tramitaron el duelo de ida con una ventaja de los de la Bella Airosa por la mínima diferencia en el Nemesio Diez. En el Hidalgo, Pachuca requiere ganar o igualar para meterse a Semis. Es más, una derrota por un gol los haría seguir en la competencia por su mejor posición en el torneo regular.

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    El actual campeón tiene el panorama más complicado. Debe ganar por dos goles de diferencia o más para continuar con vida en el torneo.

    Video Pumas vs. América: Henry Martín sorprende con su respuesta sobre queja de la UNAM por alineación
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