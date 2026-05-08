Liga MX La estrategia que usará Tigres para enfrentar a Chivas en el Akron El futbolista Rómulo Zwarg reconoce cansancio al interior de los Universitarios, pero hay plantel para ahora encarar la Liguilla.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video La estrategia que usará Tigres para enfrentar a Chivas en el Akron

El boleto a la Final de la Concacaf que consiguió Tigres ante Nashville será usado como motivación, para ahora encarar los Cuartos de Final frente a Chivas. Este sábado será el partido de vuelta y los Universitarios llegan con ventaja de dos goles, que obtuvieron la semana pasada en el Volcán.

Rómulo Zwarg habló en conferencia de prensa a un día del compromiso en el estadio Akron y aseguró que esta ventaja la deben tomar como una alerta, para no entrar en zona de confort, Chivas no cuenta con algunos futbolistas, por estar en la Selección. “Independientemente de quién juegue creo también cuentan con un plantel competitivo, que buscarán tener una oportunidad para remontar la desventaja”, señaló.

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“Cualquier jugador que ingrese a la cancha buscará defender los colores de tu playera, por lo que el juego será difícil y entrar con buena mentalidad, para ofrecer el máximo y conseguir otra victoria allá”, agregó.

Existe agotamiento en Tigres

En los últimos dos meses el cuadro Universitario ha disputado alrededor de 12 partidos, tanto en Liga MX como en Concacaf, situación que se refleja en la cancha. Al respecto Rómulo Zwarg fue claro al señalar que es pesada la carga de trabajo que tienen.