    Liga MX

    Cruz Azul vs. Atlas: Horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026

    Consulta dónde y a qué hora ver el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Cruz Azul vs. Atlas: Dónde ver la Vuelta de Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026

    Este sábado 9 de mayo, Cruz Azul recibirá al Atlas en el Estadio Banorte, en un encuentro correspondiente a los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Atlas terminó el torneo regular en la posición 6 de la tabla con 26 puntos, registró siete victorias en lo que fue el torneo regular y cuatro de ellas son en calidad de local. En su último partido previo a la Liguilla, los Zorros derrotaron 1-0 a al América en la cancha del Estadio Banorte para lograr su clasificación a la Fiesta Grande.

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    Por su parte, Cruz Azul acabó con 33 puntos de por medio y clasificado a la Fiesta Grande en la tercera posición. En su más reciente encuentro previo a la Liguilla, La Máquina goleó 4-1 a Necaxa en el debut de Joel Huiqui como técnico.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CRUZ AZUL VS. ATLAS DE LIGUILLA


    El partido de Ida de Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liguilla Liga MX terminó con triunfo de Cruz Azul por marcador de 3-2 en la cancha del Estadio Jalisco.

    Con este resultado, los Zorros deben sí o sí ganar por diferencia de dos goles, cualquier otro resultado con victoria de un solo gol, empate o derrota, los deja fuera. La Máquina debe ganar, empatar o hasta perder por un gol, gracias al criterio de desempate de la tabla general.

    • Cuándo es el Cruz Azul vs. Atlas: el juego es este sábado 9 de mayo en el Estadio Banorte.
    • A qué hora es el Cruz Azul vs. Atlas: el partido inicia en México a las 9:15PM; en Estados Unidos es a las 11:15PM tiempo del Este, 10:15PM tiempo del Centro y 8:15PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Cruz Azul vs. Atlas: sigue la transmisión de este encuentro por la señal de Canal 5, TUDN y Disponible en ViX en México; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
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