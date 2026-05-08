Liga MX Oswaldo Sánchez felicita a Amaury Vergara por el 120 aniversario de Chivas Oswaldo afirmó en entrevista con TUDN que la gestión de Amaury con el Rebaño va por buen camino y destacó el momento que atraviesa las Chivas de Gabriel Milito.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Oswaldo Sánchez felicita a Amaury Vergara por el 120 aniversario de Chivas

Oswaldo Sánchez aprovechó el 120 aniversario de Chivas para felicitar al presidente Amaury Vergara por la gestión que ha realizado al frente del equipo rojiblanco.

El histórico exportero consideró que Amaury ha sabido resistir las críticas y las inevitables comparaciones con su padre, Jorge Vergara, mientras intentaba construir un proyecto competitivo para el Rebaño.

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“Quiero felicitar a Amaury porque es un tipo muy propositivo y muy entusiasta. A veces las comparaciones son odiosas y compararlo con su papá, pues hay un techo diferente y muy complicado de llenar, no solamente para Amaury, sino para cualquier directivo del futbol mexicano”, comentó en charla con TUDN.

Oswaldo destacó, además, la inversión y el trabajo que se ha hecho en distintas áreas del club para fortalecer la estructura deportiva.

“Por eso lo quiero felicitar, porque ha sido muy resiliente y estoy seguro de que el éxito le va a llegar muy pronto, como él quiere, como la afición de Chivas necesita y como todos los que queremos ver al equipo”, afirmó.

El aniversario encuentra a Chivas como candidato en la Liguilla

Para Oswaldo Sánchez, el 120 aniversario de Chivas llega en un momento ideal, ya que considera que el equipo atraviesa una etapa futbolística que vuelve a ilusionar a la afición en la Liguilla con todo y que el equipo cayó 1-3 ante Tigres en el juego de Ida.

El exportero elogió el crecimiento que ha tenido el proyecto rojiblanco desde la llegada de Diego Milito, además de resaltar el rendimiento de jóvenes futbolistas y refuerzos del plantel. Este sábado el equipo tapatío recibe a los norteños en la Vuelta con la ilusión de concretar la remontada.