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    Miguel Herrera aclara si André-Pierre Gignac será parte del Atlante

    El nuevo técnico de los Potros ddde Hierro habla de los refuerzos que podrían llegar al equipo en los próximos días.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Miguel Herrera aclara si André-Pierre Gignac llega al Atlante

    Durante la presentación de Miguel Herrera como técnico del Atlante, se hizo mención de los posibles refuerzos que llegarían, a los que Jorge Santillana, director deportivo, prefirió no dar nombres por el momento.

    "Lo de Javier, todo el respeto del mundo, pero creo que ya lo aclararon Miguel y Emilio y en el armado analizamos todas esas posibilidades que más queremos, seguimos en el trabajo de conformar el plantel y a partir de ahí iremos viendo y van a enterarse pronto, ojalá que sea lo más posible".

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    Sobre el mismo tema, el 'Piojo' Herrera sí mencionó alguno de los nombres que se han barajado, pero en las manos de algunos periodistas, entre ellos el del delantero de los Tigres, André-Pierre Gignac.

    "Y se quedaron cortos, sonó Chícharo, sonó Henry, ayer me hablaron de Monterrey si venía Gignac, la verdad es que qué bueno, nos ilusiona pensar que están pensando en este equipo por todo lo que despierta ser atalntista, pero simplemente es ir aterrizando los nombres reales".

    Ya de manera más seria, el técnico azulgrana dejó claro que Christian Bermúdez será el jugador emblema del Atlante por toda la trayectoria que el jugador ha tenido con el equipo.

    "Tenemos un hombre ancla para nosotros muy importante que es el Hobbit, un tipo con toda la estirpe atlantista, es el máximo ganador de títulos, es nuestro nombre ancla, pero los que se vengan a sumar será con lo que tenemos y como dijo Jorge, a matarnos".

    Finalmente, el Piojo dijo que uno de los objetivos es, más que traer jugadores de renombre, traes jugadores que se generen un nombre en el equipo, como sucedió en otras épocas.

    "Podemos lograr jugadores que tengan nombre como lo hizo el Hobbit cuando empezó, como lo hizo Vilar cuando lo trajimos, todos se fueron ganando un nombre, espero lograr gente importante".

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